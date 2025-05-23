7 найцікавіших серіалів, на які з нетерпінням чекають кіномани цього літа

Зовсім скоро настане літо, коли світитиме сонце, школярі й студенти вирушать на канікули, а в кінотеатрах транслюватимуть шалені блокбастери. Але й любителі серіалів не залишаться без новинок, адже на маленьких екранах з'явиться безліч хорошого контенту.

У найспекотніші місяці кіномани матимуть змогу переглянути як повернення хітів, так і абсолютно нові шоу. Від романтичних комедій до наукової фантастики – дізнавайтесь про серіали літа 2025 на Кіно 24.

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"І просто так" 3 сезон

Прем'єра: 29 травня, HBO Max

Продовження "Сексу і міста" повертається з черговим сезоном, щоб запропонувати провести літні вечори в Нью-Йорку з Керрі, Мірандою і Шарлоттою та їхніми новими друзями. Третій сезон обіцяє нові й несподівані пригоди, де Керрі хоче зайнятись художньою літературою і розібратись у стосунках з Ейданом, Міранда хоче вийти на новий рівень відносин з коханою, а Шарлотта бореться з романом її доньки.

"І просто так" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Залізне серце"

Прем'єра: 24 червня, Disney+

Геніальна дівчина-підліток Рірі Вільямс створює власний бронекостюм Залізної людини та стає його наступницею, стаючи на шлях небезпек і пригод. Героїня дебютувала у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди", з цього моменту й розвиватимуться події у серіалі.

"Залізне серце": дивіться трейлер онлайн

"Ведмідь" 4 сезон

Прем'єра: 24 червня, FX

Серіал про кулінарного генія продовжується й повертається з бездоганним акторським складом і новими іменами. Закінчення 3 сезону залишило глядачів з безліччю запитань і черговими викликами для героїв.

"Ведмідь" 4 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Гра в кальмара" 3 сезон

Прем'єра: 27 червня, Netflix

Смертельні ігри продовжуються. У новому сезоні з'являться нові учасники, а випробування стануть ще жорстокішими. Кожне рішення буде фатальним.

"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться тизер онлайн

"Занадто"

Прем'єра: 10 липня, Netflix

Романтична комедія розповість про дівчину з розбитим серцем, яка переїжджає з Нью-Йорка в Лондон. У новому місці її чекають любовні пригоди: вона закохується в інді-музиканта.

"Венздей" 2 сезон, 1 частина

Прем'єра: 6 серпня, Netflix

Венздей Адамс повертається до Академії Невермор на ще один не менш цікавий семестр. На неї чекають нові друзі та старі вороги, а також ще одна таємниця, яку Венздей буде змушена розгадати. До того до школи цього року вступає її молодший брат. Прем'єра першої частини відбудеться 6 серпня, а другої – 3 вересня.

"Венздей": дивіться трейлер онлайн

"Чужий: Земля"

Прем'єра: 13 серпня, FX

Серіал має на меті розширити всесвіт та розповідатиме про події, що відбувалися за три десятиліття до фатальної подорожі "Ностромо" у фільмі "Чужий". Мова йтиме про молоду жінку й групу солдаті, як виявляють таємничий корабель, що зазнає аварійної посадки на Землю.

"Чужий: Земля": дивіться тизер онлайн