Українська комедія очолила рейтинг: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які дивляться усі
- Українська комедія очолила рейтинг найпопулярніших фільмів на Netflix серед українців.
- У списку також присутній оскароносний фільм "Оппенгеймер" про американського фізика Роберта Оппенгеймера.
- Інші популярні фільми включають "Щенячий патруль. Мегакіно", "Велика стіна", "Електричний штат" та інші.
На сайті Netflix знову опублікували список найпопулярніших фільмів, які найчастіше дивляться українці. Цього разу рейтинг очолила українська комедія.
Окрім того, у добірці можна помітити оскароносний фільм "Оппенгеймер". У матеріалі Кіно 24 дивіться повний список фаворитів.
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"Коли ти вийдеш заміж?"
У центрі сюжету української комедії мистецтвознавиця Ксенія, яка чудово розуміється на живописі, але зовсім не розбирається в чоловіках. Після болісної зради нареченого напередодні весілля вона перестала вірити в кохання. Однак несподівана морська пригода та загадкова картина Поля Гогена "Коли ти вийдеш заміж?" – відкриють для неї шлях до справжніх почуттів.
"Коли ти вийдеш заміж?": дивіться онлайн трейлер фільму
"Список мрій"
У центрі сюжету дівчина, яка вирішила нарешті виконати свої підліткові мрії. Вона прощається з мамою і вирушає на зустріч цілям. Але не все так просто: у процесі вона розкриває сімейні таємниці, знаходить любов і наново знаходить себе. Кажуть, що цей фільм дозволить зрозуміти, чи є щасливими ваші стосунки.
"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму
"Оппенгеймер"
Цей оскароносний фільм розповідає про життя американського фізика-теоретика Роберта Оппенгеймера, який під час Другої світової війни очолював Манхеттенський проєкт – надсекретну програму зі створення ядерної зброї.
"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму
Також серед фільмів, які зараз найчастіше дивляться на Netflix:
- "Щенячий патруль. Мегакіно"
- "Велика стіна"
- "Електричний штат"
- "Бенгер"
- "Секрети домашніх тварин 2"
- "Сонна лощина"
- "Смурфики. Загублене містечко"
Обирайте свого фаворита та дозвольте собі розслабитись ввечері.