Фаворити українських глядачів: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які підкорили серця усіх
- Netflix оновив список найпопулярніших фільмів для українських глядачів, включаючи різножанрові стрічки для дітей і дорослих.
- Серед найпопулярніших фільмів: "Список мрій", "Електричний штат", та "Щенячий патруль: Мегакіно".
- Інші популярні фільми: "Остання подорож Деметри", "Тролі", "Домашні тварини 2", "У пастці часу", "Кудлаті перці", "Планктон фільм", "Медовий місяць із моєю мамою".
Наближаються вихідні, тому варто ретельно підбирати фільм, який можна переглянути наодинці, чи з близькими. Стримінгова платформа Netflix вкотре оновила свій список найпопулярніших стрічок.
У щотижневому рейтингу ви знайдете абсолютно різножанрові фільми, які підійдуть і дітям і дорослим. Якщо ви вже переглянули усі українські стрічки, шукайте свого фаворита від Netflix у новій добірці Кіно 24.
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"Список мрій"
Це одна із найновіших гумористичних стрічок на Netflix, яка уже стала найпопулярнішою на стримінгу. Мабуть, кожен у підлітковому віці має свої мрії. Головна героїня фільму вирішила, що саме час їм здійснитись. Дочка прощається з матір'ю і вирушає, аби досягнути бажаного. В процесі вона розкриває приховані сімейні таємниці, знаходить кохання і знаходить втрачену себе.
"Список мрій": дивіться онлайн трейлер фільму
"Електричний штат"
За сюжетом, замість людей всю роботу виконують роботи. Вони бунтують та влаштовують повстання. Через два роки винахідник Ітан з'єднує людський мозок з механічними тілами дроїдів, що допомагає людям прорватися вперед у війні, а роботи змушені капітулювати.
Юна Мішель, яка втратила свою сім'ю, раптом зустрічає незнайомого робота, який стверджує, що в ньому – розум її загиблого брата, отже, він повинен бути живим. Дівчина кидається на пошуки.
"Електричний штат": дивіться онлайн трейлер фільму
"Щенячий патруль: Мегакіно"
Третє місце у списку найпопулярніших стрічок посідає популярний "Щенячий патруль". За сюжетом мультфільму, чарівний метеорит падає у Бухту Пригод, надаючи цуценятам PAW Patrol надздібності та перетворюючи їх на Могутніх цуценят. Це лише початок їхніх пригод!
"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму
Також у списку найпопулярніших ви знайдете такі стрічки:
- "Остання подорож Деметри"
- "Тролі"
- "Домашні тварини 2"
- "У пастці часу"
- "Кудлаті перці"
- "Планктон фільм"
- "Медовий місяць із моєю мамою"
Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом сьогодні чи на вихідних.