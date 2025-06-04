10 найпопулярніших фільмів на Netflix, які стали улюбленими серед українських глядачів

Якщо ви не знаєте, яку стрічку обрати цього вечора, стримінгова платформа Netflix знову оновила свій список найпопулярніших кіноісторій. Цього разу у списку – аж три українські фільми.

Абсолютно різні жанри, настрої та емоції, які ви можете відчути під час перегляду. Тож обирайте свого фаворита з добірки Кіно 24 з посиланням на Netflix та насолоджуйтеся вже сьогодні – з друзями або наодинці.

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"Відпустка наосліп"

На першій сходинці серед найпопулярніших стрічок на Netflix знову опинилася українська мелодраматична комедія, у якій головну роль зіграла Тетяна Малкова та Даніель Салем.

У центрі сюжету успішна київська бізнеследі, яку дуже поважає керівництво через її працелюбність, однак ненавидить весь колектив через її надмірний контроль. Тож, щоб трішки відпочити від своєї керівниці, її підлеглі відправляють її у відпустку, яка стане для неї справжньою несподіванкою.

"Відпустка наосліп": дивіться онлайн трейлер фільму

На верхівці українських Карпат дівчину очікує безліч сюрпризів, пригод та знайомств, які точно не зможуть піддатися її контролю.

"Песики"

Друге місце на стримінговій платформі Netflix також посіла українська стрічка під назвою "Песики".

В анонсі до цього фільму можна прочитати такі слова: "Вона перетворює чоловіків на собак, а вони її – на людину".

Сюжет комедії розповідає про Яну, яка є амбітною кар'єристкою, однак холостячкою, якій ніколи не щастить в особистому житті. Тож одного дня вона випадково накладає на себе справжнє прокляття. Тепер чоловіки, з якими вона має будь-які романтичні стосунки, перетворюються на песиків.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бабуні"

Про стрічку "Песики", яка посідає третє місце за популярністю на стримінговій платформі, кажуть, що під час перегляду можна перенестися в минуле. Адже вона дарує атмосферу фільмів 90-х – у позитивному сенсі.

Це неймовірно добрий, теплий фільм, заснований на реальних подіях. За сюжетом чоловік, який втратив маму, вирішує вшанувати її пам'ять, відкривши італійський ресторан, у якому працюватимуть бабусі.

"Бабуні": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів на Netflix:

"Вулиця страху: Королева випускного"

"Спустошення"

"Співучасник"

"Поза юрисдикцією"

"Велика прогулянка"

"Поганий вплив"

"Тролі: Знову разом"

Обирайте стрічку собі до смаку та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.

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