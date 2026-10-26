Родинні війни за хату та викрадення дитини: 10 найпопулярніших фільмів Netflix в Україні

Світ кінематографа продовжує дивувати різноманіттям жанрів та непередбачуваними сюжетами. Якщо ви шукаєте ідеальний варіант для вечірнього перегляду, зверніть увагу на кілька гучних прем'єр від стримінгової платформи Netflix.

24 Канал зібрав добірку найпопулярніших фільмів Netflix, які утримують лідерські позиції в українському сегменті сервісу.

"Тварини" (2026)

Рейтинг IMDb – 5,7

Гостросюжетний трилер від режисера Бена Аффлека занурює глядача у темний світ політичних інтриг. Успішний кандидат на посаду мера Лос-Анджелеса та його дружина раптово опиняються в епіцентрі жахливої трагедії. Жорстокі злочинці викрадають сина подружжя і вимагають величезний викуп за життя хлопчика. Батьки починають терміново шукати необхідну суму і водночас переступають через власні моральні принципи. Заради порятунку дитини вони ухвалюють рішення, які загрожують знищити не лише їхню блискучу кар'єру, а й увесь звичний світ.

"Тварини": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають блискучу режисерську роботу Бена Аффлека та надзвичайну емоційну напругу в кадрі. Однак кіноексперти дещо критикують стрічку за використання шаблонних сюжетних поворотів у фіналі та занадто затягнуті діалоги головних героїв.

"Родичі" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматична Марія протягом кількох років ігнорувала родину, але раптово приїжджає на день народження бабусі. Дівчина має чітку мету, адже старенька планує передати онуці права на будинок у селі під Києвом. Дядько Григорій випадково дізнається про такий задум героїні. Чоловік категорично відмовляється віддавати нерухомість племінниці та розпочинає справжню війну за майно.

"Родичі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають колоритну атмосферу українського села та вдалу комічну гру Назара Задніпровського й Антоніни Хижняк. Втім, кіноексперти дещо критикують повнометражну стрічку за передбачуваний розвиток сюжету та надмірне використання жанрових кліше.

"Потяг "Червона рута"" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,2

Колишній провідник Микола Іванович, роль якого незмінно виконує Станіслав Боклан, виходить на пенсію. Чоловік сідає у вагон як звичайний пасажир і вирушає на відпочинок до карпатського санаторію. Дорогою він уважно спостерігає за життям інших попутників. Поки одні пасажири відчайдушно рятують шлюб від розлучення, інші – раптово розуміють, що справжнє кохання багато років існувало зовсім поруч.

"Потяг "Червона рута"": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають чудову акторську гру Станіслава Боклана та неймовірну атмосферу української комедії. Втім, кіноексперти дещо критикують стрічку за передбачуваний розвиток подій і поверхневе розкриття характерів другорядних персонажів.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Унабомбер" (2026);

"Шанс на щастя" (2026);

"Операція "Чорний кейс"" (2025);

"Шепотун" (2026);

"Диво" (2022);

"Мумія" (2017);

"Загадкова жінка" (2026).

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа днями опублікувала оновлений рейтинг найпопулярніших стрічок в Україні.