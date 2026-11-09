Пастка на побаченні та зрада після ДТП: 10 кіноновинок, які підкорили український Netflix

Світ кінематографа продовжує дивувати різноманіттям жанрів та непередбачуваними сюжетами. Якщо ви шукаєте ідеальний варіант для вечірнього перегляду, зверніть увагу на кілька гучних прем'єр від стримінгової платформи Netflix.

24 Канал зібрав добірку найпопулярніших фільмів Netflix, які утримують лідерські позиції в українському сегменті сервісу.

"Курс на зіткнення" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,7

На тлі економічної кризи група грабіжників вирішує обікрасти банк у Мадриді. Однак під час втечі машина злочинців потрапляє в автомобільну аварію. Через зруйнований план на поверхню спливає прихована правда про кожного з учасників банди. Аварія розкриває брехню, взаємні зради та таємниці, які існували між злочинцями задовго до того, як вони наважилися на напад на банк.

"Курс на зіткнення": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: рецензентам Rotten Tomatoes сподобався акторський склад, соціальний підтекст і психологічний підхід до історії. Серед головних мінусів критики та глядачі виділили затягнутість та дуже заплутаний фінал фільму.

"Фатальний меседж" (2025)

Рейтинг IMDb: 6,1

Сюжет фільму розгортається навколо дівчини, чиє довгоочікуване побачення в ресторані перетворюється на справжнє жахіття. Вона починає отримувати погрози на телефон, тож звичайна вечеря обертається боротьбою за виживання в замкненому просторі. Героїні доводиться протистояти невидимому маніпулятору, який використовує високі технології та газлайтинг.

"Фатальний меседж": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять напружену атмосферу першої половини фільму, акторську гру і вдале використання концепту обмеженого простору. Однак є суттєвий недолік, який відзначають майже всі рецензенти. У третьому акті трилер різко перетворюється на абсурдний бойовик із купою логічних "дір".

"Родичі" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,6

Прагматична Марія протягом кількох років ігнорувала родину, але раптово приїжджає на день народження бабусі. Дівчина має чітку мету, адже старенька планує передати онуці права на будинок у селі під Києвом. Дядько Григорій випадково дізнається про такий задум героїні. Чоловік категорично відмовляється віддавати нерухомість племінниці та розпочинає справжню війну за майно.

"Родичі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають колоритну атмосферу українського села та вдалу комічну гру Назара Задніпровського й Антоніни Хижняк. Втім, кіноексперти дещо критикують повнометражну стрічку за передбачуваний розвиток сюжету та надмірне використання жанрових кліше.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Потяг Червона рута" (2026);

"Тварини" (2026);

"Подарунок" (2026);

"Унабомбер" (2026);

"Шепотун" (2026);

"У чужій шкурі" (2026);

"Загадкова жінка" (2026).

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа днями опублікувала оновлений рейтинг найпопулярніших стрічок в Україні.