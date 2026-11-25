Стримінговий сервіс Netflix оновив тижневий рейтинг найпопулярніших фільмів в Україні. У топі опинилися абсолютно різні за настроєм історії.

Ці стрічки впевнено утримували верхні позиції рейтингу популярності в Україні. 24 Канал розповідає детальніше про фільми Netflix, які полюбилися українцям.

"Хороший адвокат" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,5

У центрі сюжету опиняється адвокат, який нещодавно пройшов реабілітацію після передозування та намагається повернутися до нормального життя. Тепер герой має всього тиждень, щоб врятувати власну кар'єру і підготуватися до власного суду. У цих напружених перегонах з часом йому допомагає наполегливий стажист, який не дає розслабитися ані на хвилину. Разом вони шукають вихід із критичної ситуації та крок за кроком повертають правнику впевненість у собі.

"Хороший адвокат": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять стрічку за легкий французький гумор, харизматичний акторський дует та вдале поєднання комедії з життєвою драмою. Водночас критики зауважують, що сюжет розвивається за досить знайомою формулою і місцями бракує гострішої сатири.

"Гартленд" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,5

Колись Місті Джонс була зіркою кантрі, але двадцять років тому залишила Нешвілл і відмовилася від слави. Повернутися до міста спогадів жінку змушує зникнення 22-річної племінниці Чарлі Гарт, яка саме робила перші кроки в музиці. Не чекаючи поліції, колишня співачка береться за пошуки й підозрює найближче оточення дівчини – її хлопця Джейса та менеджера Роя Комбса.

"Гартленд": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на сайті Rotten Tomatoes рецензенти відзначають атмосферну музику, напружену детективну інтригу та переконливу гру виконавиці головної ролі. Проте деякі автори відгуків вважають, що сюжету місцями бракує динаміки через велику кількість підозрюваних.

"Ідеальне Різдво для собаки" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,5

Двоє чотирилапих улюбленців Вінстед і Рубі беруться рятувати свята для своїх господарів. Сім'я Ґоссів опиняється у скруті напередодні Різдва та Нового року, коли через хворобу родича дім залишається на дідуся й онуку. На тлі тривоги та домашніх клопотів святковий настрій швидко зникає. Саме тоді кумедні витівки й відданість Вінстеда та Рубі допомагають близьким підтримати одне одного та знову відчути тепло зимових днів.

"Ідеальне Різдво для собаки": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на порталі Rotten Tomatoes оглядачі зазначають, що кінокартина створює затишний настрій завдяки кумедним сценам за участю чотирилапих героїв. Водночас критики звертають увагу на досить простий і передбачуваний сценарій.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Крашанка 2.0. Квантовий парадокс" (2026);

"Кузьма: Страшно веселий" (2026);

"Курс на зіткнення" (2026);

"Співай 2" (2021);

"Родичі" (2026);

"Потяг Червона рута" (2026);

"Тварини" (2026).

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа днями опублікувала оновлений рейтинг найпопулярніших стрічок в Україні.