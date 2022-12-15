IMDb назвав найпопулярніші фільми та серіали за 2022 рік

IMDb традиційно підбив підсумки року та вслід за найкращими акторами назвав найпопулярніші фільми та серіали. Які стрічки увійшли до списку – дізнайтеся нижче.

Найпопулярніші фільми та серіали за версією IMDb

"Бетмен" та "Топ Ґан: Меверік" вибилися в лідери найпопулярніших фільмів року, а "Дивні дива" та "Дім Дракона" – у списку серіалів, які вразили найбільше, інформує 24 канал.

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Фільми

"Бетмен"

Стрічка розповідає про ранні роки Бетмена, його боротьбу з корупцією та злочинністю в Готемі. Режисером та сценаристом фільму виступив Метт Рівз.

"Бетмен": дивіться трейлер

"Доктор Стрендж у Мультивсесвіті Божевілля"

Двадцять сьомий фільм кінематографічного всесвіту Marvel став першою стрічкою жахів у ньому. Події відбуваються після "Месників: Завершення" і доктор Стрендж продовжує досліджувати камінь часу.

"Доктор Стрендж у Мультивсесвіті Божевілля": дивіться трейлер



"Тор: Любов і грім"

Супергеройська стрічка "Тор: Кохання і грім" увійшла до 4 фази кіновсесвіту Marvel. Всі події відбуваються після вирішальної битви з Таносом.

"Тор: Любов і грім": дивіться трейлер



"Топ Ґан: Маверік"

Дія фільму "Топ Ґан: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка.

"Топ Ґан: Маверік": дивіться трейлер



"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Чорна пантера" стала культурною сенсацією, коли вийшла на екрани в лютому 2018 року, зруйнувавши голлівудський міф про те, що фільми з переважно темношкірими акторами не можуть бути комерційно вигідними на міжнародному рівні. Однак, 28 серпня помер головний герой стрічки Чедвік Боузман. Тож у 2022 році ця стрічка стала однією з найочікуваніших.

"Чорна пантера: Ваканда назавжди": дивіться трейлер

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Серіали

"Дивні дива"

За сюжетом, у 1983 році у штаті Індіана таємничим чином зник 12-річний Вілл Баєрс. Від цього часу стаються дуже дивні речі, які з кожним сезоном інтригують все більше.

"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн

"Дім Дракона"

Приквел "Гри престолів" став найпопулярнішою прем’єрою за всю історію HBO. Дія епічного серіалу відбувається за 200 років до подій "Гри престолів". Сценарій написаний за мотивами роману Джорджа Мартіна 2018 року "Вогонь і кров".

"Дім Дракона": дивіться трейлер онлайн

"Краще зателефонуйте Солу"

Юридична драма з елементами чорної комедії – спіноф популярного серіалу Вінса Гіллігана "Пуститися берега". Шостий сезон розпочався з історії, яка бере точку відліку через два роки після фіналу попереднього сезону.

"Краще зателефонуйте Солу": дивіться трейлер онлайн

"Володар перснів: Персні влади"

Історія у новому проєкті розгортається за тисячі років до подій з книг письменника Джона Толкіна і фільмів Пітера Джексона за мотивами "Володаря перснів". Серіал, події якого розгортаються у Другій епосі Середзем'я, розповідає історію створення перснів та сходження Саурона.

"Володар перснів: Персні влади": дивіться трейлер онлайн

"Ейфорія"

У серіалі йдеться про життя молодої Ру Беннет, яку зіграла Зендая. Вона намагається позбавитися наркотичної залежності та знайти своє місце у світі. У першому сезоні дівчина познайомилася з Джулс Вон, завдяки якій їй стало легше керувати своїми почуттями та контролювати бажання повернутися до наркотиків. У другому сезоні Ру продовжила боротися із залежністю – проте на її шляху до тверезості почали виникати нові труднощі.

"Ейфорія": дивіться трейлер