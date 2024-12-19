10 найкращих фільмів та серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців

Для багатьох з нас кіно є можливістю відпочити та гарно провести час упродовж декількох годин. Якщо ви у пошуках цікавих стрічок для вечірнього перегляду, зверніть увагу на рейтинг найпопулярніших кіноробіт від Netflix. Сюди потрапили фільми та серіали, які підкорили українських глядачів.

Днями Netflix оновив рейтинг популярних фільмів та серіалів, які обирали українці за останній тиждень. Тут абсолютно різноманітне кіно – від трилерів до детективів, від анімаційних стрічок до святкових і різдвяних. Кожен зможе знайти те, що йому до смаку, пише 24 Канал.

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Ручна поклажа"

Найчастіше минулого тижня українці переглядали цей американський бойовик та детектив. Він розповідає про Ітана Копека, який працює в аеропорту звичайним охоронцем, хоч насправді мріяв стати поліцейським.

Напередодні Різдва, коли керівник погодився підвищити його в посаді, Ітану одразу ж не щастить. Хтось намагається провести контрабандою валізу з забороненою речовиною, сподівавшись, що зможуть маніпулювати Ітаном.

"Ручна поклажа": дивіться трейлер онлайн

Також до рейтингу найпопулярніших фільмів потрапили такі стрічки:

"Те Різдво"

"Грінч"

"Наша маленька таємниця"

"Форсаж"

"СМС перед Різдвом"

"Дитячий потяг"

"Різдвяне побачення з герцогом"

"Відпочинок за обміном"

"Зустріньмося наступного Різдва".

Найпопулярніші серіали Netflix

"Чорні голуби"

Найпопулярнішим серіалом на Netflix в Україні стала саме ця британська драма. У центрі сюжету Гелен – понад 10 років учасниця шпигунської організації "Чорні голуби". Вона продає інформацію про свого чоловіка-чиновника.

Все змінюється, коли раптово вбивають таємного коханця Гелен. Тоді вона разом зі старим другом Семом вирушають на місію, щоб розслідувати вбивство. На цьому тлі розгортається масштабна геополітична криза, у яку пов'язаний злочинний лондонський світ.

"Чорні голуби": дивіться трейлер онлайн

Українці минулого тижня найчастіше переглядали такі серіали: