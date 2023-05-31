10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які обожнюють в Україні

Netflix опублікував рейтинговий список найпопулярніших фільмів та серіалів в Україні. За період з 22 по 28 травня, перші місця посіли пригодницький бойовик "Мати" з Дженніфер Лопес та Fubar з Арнольдом Шварценеггером.

У списку проєктів, які найчастіше переглядали українці, також опинився новий фільм "Форсаж 10" та драматичний серіал "Покоївка", що вийшов у 2021 році. Нижче дивіться повний список фільмів та серіалів і обирайте щось собі для вечірнього перегляду.

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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

За період з 22 по 28 травня в лідери вибилася драма "Мати" з Дженніфер Лопес в головній ролі. Стрічка досліджує складні рішення, з якими доводиться зіткнутися матері, а також розкриває сутність материнської любові та жертовності. За сюжетом, мати Зої постійно опиняється у небезпеці та насуває небезпеку на свою дочку. Фільм вийшов на Netflix перед Днем матері, 12 травня.

Окрім, Лопес, головні ролі зіграли:

Люсі Паес – Зої;

Омарі Хардвік – Агент Круз;

Джозеф Файнс – Едріан Ловелл;

Гаель Гарсія Берналь – Ектор Альварез;

Пол Раці – Джонс;

Івонн Сенат Джонс – Джонс;

Джессі Гарсія – Тарантула.

"Мати": дивіться трейлер

Більше проєктів в рейтингу:

"Кров і золото", 2023 рік;

"Місто брехні", 2018 рік;

"День матері", 2016 рік;

"Велика стіна", 2016 рік;

"Ідеальний чоловік", 2005 рік;

"Турбо", 2013 рік;

"Підводна братва", 2004 рік;

"Форсаж 9: Нестримна сага", 2021 рік;

"Маршрут до кохання", 2023 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Першу позицією серед серіалів зайняв проєкт Fubar. Серіал вийшов на Netflix з українським дубляжем. Арнольд Шварценеггер зіграв роль Люка, який разом із донькою Еммою поступово з’ясовують, що обидвоє є агентами ЦРУ. Ризикована місія під прикриттям перетворюється на сімейний конфлікт. У серіалі зіграла ще американська актриса Моніка Барбаро та менш відомий актор Мілан Картер. Серіал має 8 серій.

"Fubar": дивіться трейлер

Більше проєктів в рейтингу:

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти", 1 сезон, 2023 рік;

"Цілую, Кітті", 1 сезон, 2023 рік;

"Нічний агент", 1 сезон, 2023 рік;

"Бріджертони", 1, 2 сезони, 2020 – 2022 роки;

"Провулок Світлячків", 1, 2 сезони, 2021 – 2023 роки;

"Імператриця", 1 сезон, 2022 рік;

"Покоївка", 1 сезон, 2021 рік.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix