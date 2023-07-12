10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які дивляться в Україні

Netflix оновив рейтинговий список своїх проєктів. За період від 3 по 9 липня українські найчастіше переглядали комедію "Родичі поза законом" та 3 сезон серіалу "Відьмак".

Крім цього, у рейтингових списках можна побачити український фільм "Люксембург, Люксембург" та екшн "Смертні машини" 2018 року. Обирай найкращий для себе і насолоджуйся переглядом!

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Родичі поза законом", 2023 рік;

"Спека", 2023 рік;

"Хмарочос", 2018 рік;

"Смертні машини", 2018 рік;

"Німона", 2023 рік;

"Щенячий патруль у кіно", 2021 рік;

"Евакуація 2", 2023 рік;

"Люксембург, Люксембург", 2023 рік;

"Ідеальна знахідка", 2023 рік;

"Дівчина моїх кошмарів", 2007 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix

"Відьмак", 3 сезон;

"Чорне дзеркало", 6 сезон;

"Гламур", 1 сезон;

"Відьмак", 1 сезон;

"Відьмак", 2 сезон;

"Глибокий вдих", 1 сезон;

"Арнольд", 1 сезон;

"Нічний агент", 1 сезон;

"Чорне дзеркало", 5 сезон;

"Відьмак: Кровне походження", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix