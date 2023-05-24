10 фільмів та серіалів Netflix, які в Україні переглядають найчастіше

Щотижня Netflix публікує оновлений рейтинг своїх проєктів. За період з 14 по 21 травня в лідери серед українців вибився фільм "Мати" з Дженніфер Лопес, а серед серіалів найбільше шукали "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".

Серед стрічок, які українці найчастіше переглядали у травні, опинився й чуттєвий романтичний фільм "Пурпурові серця". Нижче дивіться повний список стрічок, з яких ви можете обрати щось атмосферне для вечірнього перегляду.

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Найпопулярніші фільми Netflix в Україні

За період з 14 по 21 травня в лідери вибилася драма "Мати", яка досліджує складні рішення, з якими доводиться зіткнутися матері, а також розкриває сутність материнської любові та жертовності.

Головну роль зіграла Дженніфер Лопес, яка, за сюжетом, постійно опиняється у небезпеці та насуває небезпеку на свою дочку Зою. Фільм вийшов на Netflix перед Днем матері, 12 травня.

"Мати": дивіться трейлер

Більше проєктів в рейтингу:

"Місто брехні", 2018 рік;

"Турбо", 2013 рік;

"Маршрут до кохання", 2023 рік;

"Вірна тобі", 2022 рік;

"Пурпурові серця", 2022 рік;

"Червоне повідомлення", 2021 рік;

"Загадкове вбивство 2", 2023 рік;

"Армія злодіїв", 2021 рік;

"Форсаж 9: Нестримна сага", 2021 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Першу позицією серед серіалів зайняв проєкт "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", який розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з англійським королем Георгом, який став початком неймовірної історії кохання та змінив вище суспільство. Головну роль зіграли Індія Амартейфіо та Корі Мілкріст.

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер

Більше проєктів в рейтингу:

"Нічний агент", 1 сезон, 2023 рік;

"Цілую, Кітт"і, 1 сезон, 2023 рік;

"Бріджертони", 1, 2 сезони, 2020 – 2022 роки;

"Провулок Світлячків", 1, 2 сезони, 2021 – 2023 роки;

"Ромео та Джульєтта з Черкас", 1 сезон, 2021 рік;

"Імператриця", 1 сезон, 2022 рік;

"Ласун", 2 сезон, 2023 рік.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix