10 фільмів та серіалів Netflix, які в Україні переглядають найчастіше
Щотижня Netflix публікує оновлений рейтинг своїх проєктів. За період з 14 по 21 травня в лідери серед українців вибився фільм "Мати" з Дженніфер Лопес, а серед серіалів найбільше шукали "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів".
Серед стрічок, які українці найчастіше переглядали у травні, опинився й чуттєвий романтичний фільм "Пурпурові серця". Нижче дивіться повний список стрічок, з яких ви можете обрати щось атмосферне для вечірнього перегляду.
Дивіться також 10 класних фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця травня
Найпопулярніші фільми Netflix в Україні
За період з 14 по 21 травня в лідери вибилася драма "Мати", яка досліджує складні рішення, з якими доводиться зіткнутися матері, а також розкриває сутність материнської любові та жертовності.
Головну роль зіграла Дженніфер Лопес, яка, за сюжетом, постійно опиняється у небезпеці та насуває небезпеку на свою дочку Зою. Фільм вийшов на Netflix перед Днем матері, 12 травня.
"Мати": дивіться трейлер
Більше проєктів в рейтингу:
- "Місто брехні", 2018 рік;
- "Турбо", 2013 рік;
- "Маршрут до кохання", 2023 рік;
- "Вірна тобі", 2022 рік;
- "Пурпурові серця", 2022 рік;
- "Червоне повідомлення", 2021 рік;
- "Загадкове вбивство 2", 2023 рік;
- "Армія злодіїв", 2021 рік;
- "Форсаж 9: Нестримна сага", 2021 рік.
Дивіться також Персонажі "Русалоньки" 1989 року і зараз: фотопорівняння вражають
Найпопулярніші серіали Netflix в Україні
Першу позицією серед серіалів зайняв проєкт "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", який розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з англійським королем Георгом, який став початком неймовірної історії кохання та змінив вище суспільство. Головну роль зіграли Індія Амартейфіо та Корі Мілкріст.
"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер
Більше проєктів в рейтингу:
- "Нічний агент", 1 сезон, 2023 рік;
- "Цілую, Кітт"і, 1 сезон, 2023 рік;
- "Бріджертони", 1, 2 сезони, 2020 – 2022 роки;
- "Провулок Світлячків", 1, 2 сезони, 2021 – 2023 роки;
- "Ромео та Джульєтта з Черкас", 1 сезон, 2021 рік;
- "Імператриця", 1 сезон, 2022 рік;
- "Ласун", 2 сезон, 2023 рік.