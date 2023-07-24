Найпопулярніші фільми та серіали на MEGOGO: що дивитися ввечері

Найбільший медіасервіс України MEGOGO представив рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів за 2 квартал 2023 року. Українці надивились та наслухали контенту українського виробництва на 20 мільйонів годин.

Фільми та серіали до рейтингового списку обиралися за загальною тривалістю переглядів у годинах, а "Фільми у покупці" відібрані за кількістю проданих одиниць у штуках. Які проєкти увійшли до списку – читайте далі.

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Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO

Покупка (TVOD)

Рейтинг очолило продовження культової фантастичної історії від Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води". За обсягами бокс-офісу цей фільм в Україні займає перше місце і в кінотеатрах. До цієї категорії також увійшли:

екранізація настільної гри "Підземелля і дракони: Честь злодіїв";

драматичний "Вавилон" із дивовижним зірковим кастом;

комедія "Нестримне весілля";

українська воєнна драма "Мирний-21" від режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Другу половину списку формують американські прем'єри 2023 року.

Передплата (SVOD)

У другому кварталі фільм "Мирний-21" очолив десятку найпопулярніших у цій категорії. Друге місце займає українська стрічка — "Щедрик" режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської.

Далі в рейтингу повне жанрове різноманіття:

трилер "Фіктивний агент";

детектив "В ліжку з незнайомцем";

фантастика "Месники: Завершення";

бойовик "В’язниця суперлиходіїв";

драма "Річард говорить "Прощавай";

комедійна мелодрама "Смак кохання".

Завершують список "Вартові Галактики 2", яких глядачі передивлялися в очікування прем'єри наступної частини, та новеньке фентезі "Магічні двері".

Безплатний перегляд (AVOD)

У списку найпопулярніших безплатних кінострічок увійшло 5 проєктів українського виробництва: "Кіборги" Ахтема Сеітаблаєва, "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас" Івана Тимченка, "Брама" Володимира Тихого та "Плем'я" Мирослава Слабошпицького.

Українське виробництво

"Мирний-21" став абсолютним лідером серед фільмів українського виробництва, представлених на платформі MEGOGO. Цей фільм вибився на перше місце завдяки своїй популярності серед глядачів. Також у рейтингу тримаються фільми, які заслужено популярні протягом минулого кварталу, зокрема "Щедрик", "Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)", "Я працюю на цвинтарі", "Кіборги" та інші.

Цікаво, що навесні та на початку літа відбулася сенсація з трагікомедією "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукіча, яка стрімко піднялася в рейтингу. Цей фільм дебютував з успіхом, привернувши увагу глядачів своїм особливим підходом до жанру. Також варто відзначити, що другий фільм Лукіча "Люксембург, Люксембург" збирав повні зали в кінопрокаті в той самий час. Завдяки великому попиту, він тепер доступний для перегляду онлайн на MEGOGO.

Найпопулярніші фільми на MEGOGO / MEGOGO

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Серіали, що дивилися найбільше на MEGOGO

Передплата (SVOD)

У списку найпопулярніших серіалів у передплаті MEGOGO, вже другий квартал поспіль лідерство утримують постапокаліптичний шедевр "Ходячі мерці" і український іронічний "Дільничний з ДВРЗ". Детективний серіал від BBC "Отець Браун" спустився на 8-ме місце, а після нього йде фантастична "Війна світів".

Цікаво, що всі інші серіали в цьому списку також є українськими, підтверджуючи тенденцію до зростання популярності вітчизняного контенту серед глядачів. Серед них є такі:

"Пес";

"Жіночий лікар";

"Будиночок на щастя";

"Молода";

"Спіймати Кайдаша";

"Опер за викликом".

Безплатний перегляд (AVOD)

Дуже схожа ситуація і в рейтингу безплатного перегляду: лише 3 серіали в цьому топі — закордонного виробництва. Це детективи "Міст", "Стокгольмський реквієм" та драма "Густіше, ніж вода". Решту часу українці дивилися вітчизняний кінематограф:

"Папаньки",

"Кріпосна",

"Моя улюблена Страшко" та інші проєкти.

Найпопулярніші серіали на MEGOGO / MEGOGO

Популярний дитячий контент на MEGOGO

MEGOGO – це сімейний медіасервіс, який дає можливість насолоджуватись цілими світами мультфільмів та мультсеріалів для всієї родини. Тут кожен знайде відповідний контент для відпочинку та проведення часу разом з близькими. Цікаво, що порівнюючи рейтинги за минулий квартал, можна побачити стійку тенденцію у всіх категоріях дитячого контенту – лідери минулого сезону продовжують твердо утримувати свої позиції й до сьогоднішнього дня.

Анімаційні фільми

Передплата (SVOD)

У п'ятірці топів за передплатою — на першому місці незмінно "Зоотрополіс". "Ваяна", "Тачки" та "Корпорація монстрів" також тримають позиції, а от "Крижане серце" з приходом тепла поступилося мультику "Аінбо. Дух Амазонки" своїм другим місцем. Загалом, 8 із 10 анімаційних фільмів — це сюжети студії Disney, яка вже 100 років підкорює серця і малечі, і дорослих.

Анімаційні серіали

Передплата (SVOD)

Серед мультсеріалів, які вподобали маленькі глядачі у перегляді за передплатою, трійка лідерів продовжує закріплювати свої позиції. Формують її легендарний "Губка Боб Квадратні Штани", хвостаті улюбленці із "Щенячого патруля" та зняті за культовим коміксом "Черепашки-ніндзя".

Безплатний перегляд (AVOD)

Український хітовий мультсеріал "Пес Патрон" стабільно займає третю сходинку рейтингу мультсеріалів, доступних безплатно на MEGOGO. Більше за нього дивилися тільки відомих на весь світ "Оггі та кукарачі" та "Cocomelon: Пісні для дітей".

Найпопулярніші мультфільми та мультсеріали на MEGOGO / MEGOGO