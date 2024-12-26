Від історій кохання до захопливих трилерів: 10 найпопулярніших серіалів 2024 року

Серіали перетворюються на справжній культурний феномен, адже у 2024 році вони залишалися одним з найпопулярніших методів розваг та відпочинку. Телешоу захоплюють глядачів з усього світу, пропонуючи їм унікальні історії, що тримають у напрузі з перших хвилин до останнього епізоду.

24 Канал підготував список найпопулярніших серіалів 2024 року, що переглянули мільйони глядачів та викликали жваві дискусії у соціальних мережах. Від глобальних хітів Netflix до цікавих українських проєктів – ці серіали впевнено займають своє місце серед улюбленців публіки.

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"Бріджертони" 3 сезон

Кількість серій: 8 (загалом – 24)

Костюмований телесеріал розповідає про життя родини Бріджертонів у Мейфері в часи епохи Регенства. Четверо братів – Ентоні, Бенедикт, Колін та Грегорі, а також їхні сестри: Дафні, Елоїза, Франческа й Гіацинта перебувають у пошуках справжнього кохання.

Перший сезон цього серіалу вийшов у 2020, а вже у 2024 році на Netflix відбулась прем'єра третього сезону. Він був присвячений стосункам Коліна Бріджертона та Пенелопи Фезерінгтон. Серіал вкотре заполонив соцмережі та став одним з найпопулярніших стрічок року на Netflix.

"Бріджертони" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Твоя перша остання брехня"

Кількість серій: 8

У центрі сюжету британського трилера – колишня військова Мая Стерн, яка намагається повернутись до нормального життя після жорстокого вбивства її чоловіка. Життя жінки перевертається з ніг на голову, коли вона помічає Джо на камерах спостереження. Мая розпочинає власне розслідування, але з кожним кроком таємниць тільки більшає.

"Твоя перша остання брехня": дивіться трейлер онлайн

"Оленя"

Кількість серій: 7

Британський мінісеріал створений Річардом Гаддом – для сюжету він адаптував власне автобіографічне шоу, засноване на реальному досвіді.

Головний герой Донні – бармен у пабі, який з ввічливості пригощає нещасну клієнтку. Вона натомість починає його переслідувати та стає немов одержимою. Це перетворює життя обох на кошмар, однак Донні доведеться ще й стикнутися зі своєю прихованою травмою.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

"Джентльмени"

Кількість серій: 8

Комедійний бойовик є продовженням однойменного фільму. Молодий капітан-британець Едді повертається до сімейного маєтку, щоб попрощатися з батьком, який помирає.

Після приїзду він виявляє, що успадкував все його майно та величезний маєток, який використовують для незаконної торгівлі. На частку від прибутку претендують ще й кілька впливових гангстерів.

"Джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Гризельда"

Кількість серій: 6

Біографічний кримінальний мінісеріал розповідає про життя Гризельди Бланко – колумбійської кримінальної особистості, "хрещеної мати кокаїну", Чорної вдови. В епізодах показують, чому жінка почала займатися незаконними продажами, чим розплачувалась за зароблене та як довго прямувала до своєї мети.

"Гризельда": дивіться трейлер онлайн

"Проблема 3 тіл"

Кількість серій: 8

Науково-фантастичний телесеріал створений за мотивами трилогії китайського письменника Лю Цисіня. Він розповідає про те, як п'ятеро талановитих науковців у різний період та на різних континентах розуміють: існування людства під великою загрозою.

Все починається в Китаї, коли в космос надіслали сигнали для встановлення зв'язку з інопланетними створіннями. Одна з цивілізацій підхоплює сигнал та відправляється на землю. Серіал близько двох місяців перебував у топах на Netflix.

"Проблема 3 тіл": дивіться трейлер онлайн

"Ведмідь" 3 сезон

Кількість серій: 10 (загалом – 28)

Талановитий кухар Кармі повертається до рідного Чикаго, де успадковує сімейну перекусну. Він вирішує виправити становище і відновити ресторан.

У 2024 році вийшов третій сезон, де Кармі разом з командою хоче покращити свій заклад до світового рівня. Він викладається на максимум та вимагає такої самої віддачі від працівників. На тлі між героями виникають романтичні стосунки та почуття, що також живлять їхній талант і прагнення до змін.

"Ведмідь" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

Пропонуємо звернути увагу й на ці українські серіали. Їх здебільшого найчастіше обговорювали в мережі у цьому році.

"Реванш"

Кількість серій: 24

23-річна Валентина – талановита технологиня у сфері хімії, яка мріє про наукові відкриття та успіх. Її життя кардинально змінюється після зради близької людини. Опинившись у центрі небезпечних інтриг, Валентина втрачає все: нареченого, дім і довіру оточення, а зрештою й потрапляє до в'язниці.

Попри важкі випробування, вона залишається щирою та не втрачає віру в справедливість і любов. Серіал демонструє, як, навіть переживши втрати, можна знайти сили рухатися далі та будувати нове життя.

"Реванш": дивіться 1 серію онлайн

"К.О.Д."

Кількість серій: 108

Серіал "К.О.Д." (криміналістично-оперативний департамент) розповідає про новий спеціальний підрозділ української поліції, який сформували з найкращих фахівців агенції "ОСА" та Водної поліції.

Детективи, які мають досвід у розслідуваннях як на воді, так і на суші, розслідуватимуть загадкові злочини. Їм допомагатиме штучний інтелект під назвою К.О.Д.

"К.О.Д.": дивіться трейлер онлайн

"Впізнай мене"

Кількість серій: 8

Кримінальний драматичний серіал розповідає про Віру, доньку колишнього поліцейського. Батько виховував її суворо, думаючи, що так він зможе захистити її від світу.

Віра хоче пізнати, що таке справжнє кохання. Але натомість на її долю припали випробовування, з якими впоратися може не кожен. Дівчина не лише не впала у відчай, але й зберегла у душі світло.

"Впізнай мене": дивіться трейлер онлайн

Історії про кохання, незаконну торгівлю, драматичні розслідування та яскраві комедії – у цьому різноманітті кожен знайде щось своє.