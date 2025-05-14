10 найкращих серіалів на Netflix, які стали справжніми фаворитами серед українців

Якщо ви вже втомилися від похмурих буднів, у цьому житті варто шукати щось яскраве. Наприклад, зверніть увагу на найкращі серіали на Netflix, які стали фаворитами українців.
У добірці від Кіно 24, з посиланням на стримінгову платформу, ви точно знайдете щось для себе. Обирайте серіал до смаку та насолоджуйтеся!
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"Чотири пори року"
Цей мінісеріал став найпопулярнішим на Netflix. У центрі сюжету – багаторічна дружба трьох пар, яка проходить серйозне випробування. Їхня звична традиція спільного відпочинку кожні три місяці опиняється під загрозою після того, як одна з пар вирішує розлучитися.
"Чотири пори року": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу
"Етернавт"
Цей фантастичний пригодницький бойовик уже завоював мільйони прихильників. За сюжетом, Хуан Сальво та група вцілілих намагаються протистояти інопланетній загрозі, що виникла після катастрофічного снігопаду, який забрав життя мільйонів. За лаштунками подій стоїть таємнича й невидима сила.
"Етернавт": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів"
Це анімаційний серіал, у якому Рим усіма силами намагається підкорити незалежне гальське селище – батьківщину Астерікса та Обелікса. Головна перевага галлів у битві – чарівне зілля. Але коли друїд, що його готує, втрачає пам'ять, мешканцям селища доводиться покладатися лише на власну кмітливість у протистоянні з римлянами.
"Астерікс і Обелікс: поєдинок вождів": дивіться онлайн трейлер серіалу
Ось повний список:
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"Ти 5 сезон"
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"Садівник"
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"Чорне дзеркало 7 сезон"
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"Ти 1 сезон"
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"Скляний купол"
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"Парочка слідчих"
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"Назавжди"
Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже сьогодні.