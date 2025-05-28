10 найпопулярніших серіалів на Netflix, які стали фаворитами українців

Платформа Netflix оновила список серіалів, що стали фаворитами українських глядачів за останній час. У рейтинг потрапили різножанрові проєкти – від захопливих і моторошних трилерів до анімації та комедій.

Якщо ви у пошуку нового серіалу, зверніть увагу на свіжий рейтинг популярного кіно серед українців. Кіно 24 з посиланням на Netflix розповість про шоу, які з захопленням дивилися за останній тиждень.

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"Сирени"

У центрі сюжету – молода дівчина Девон, яка стривожена поведінкою своєї сестри. Сімона віддалилась від родини, а натомість зблизилась з керівницею, світською левицею Мікаелою. Девон вирішує розібратися, що сталося. Але Мікаела не готова просто відпускати підлеглу, тому на всіх героїв чекають вихідні у розкішному маєтку.

"Сирени": дивіться трейлер онлайн

"Затишок"

В елітному передмісті Копенгагена в Данії стається інцидент – раптово зникає філіппінська няня Рубі. Її сусідка Сесілія підозрює, що це сталося не просто так. Вона починає допомагати у розслідуванні справи та збирає інформацію про зникнення. Сесілія розуміє, що за цією справою стоїть злочин, а підозрюваними стають навіть її близькі.

"Затишок": дивіться трейлер онлайн

"Ставка"

Події розгортаються в елітній школі-інтернаті. Тут статус учнів залежить від вміння грати в азартні ігри. Хто виграє, той має право командувати рештою. Та коли з Японії приїжджає новенька дівчина Юмеко, все змінюється. Вона вміло грає в ігри, тому привертає увагу найсильніших учнів у Студентській раді. Згодом виявляється, що Юмеко прибула сюди для помсти.

"Ставка": дивіться трейлер онлайн

Серед решти фаворитів глядачів – від анімаційних серіалів до трилерів.

"Любов, смерть і роботи" 4 сезон

"Чотири пори року" 1 сезон

"Астерікс і Обелікс: Поєдинок вождів"

"Етернавт" 1 сезон

"Фред і Роуз Вести. Британська історія жаху"

"Ти" 5 сезон

"Садівник".

Додамо, раніше ми розповідали про 10 найпопулярніших фільмів на Netflix. На перших сходинках рейтингу – українські стрічки.