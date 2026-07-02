5 серіалів з рейтингом IMDb 8+, які не захочеться ставити на паузу

Якщо ви вже кілька разів гортали стрічку в пошуках "чогось цікавого" і нічого не знайшли – це не ваша провина. Просто хорошого контенту багато, а часу на експерименти з посереднім – дедалі менше.

Тому редакція 24 каналу зробила все за вас і зібрала п'ять серіалів з рейтингом 8+ на IMDb, після яких питання "що подивитись" зникне щонайменше на кілька тижнів.

Радимо Ці 3 містичні серіали захоплюють із першої серії

"Одного разу вночі"

IMDb 8.4

Студент на вечірці знайомиться з дівчиною – і зранку прокидається поруч із її мертвим тілом. Класичний початок для найгіршої ночі в житті. Міні-серіал HBO на вісім епізодів не намагається відповісти на питання "винен чи ні" – натомість показує, як американська судова система може зламати людину ще до винесення вироку. Холодно, точно і дуже незручно.

"Одного разу вночі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Єллоустоун"

IMDb 8.6

Здається, просто серіал про ранчо біля національного парку. Насправді – сімейна драма про землю, владу і те, на що люди готові заради цього. Родина Даттонів захищає свої землі від забудовників, керівництва парку та індіанської резервації одночасно. Краєвиди приголомшливі, конфлікти – ще більше.

"Єллоустоун": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пуститися берега"

IMDb 8.9

Вчитель хімії дізнається про рак легень і вирішує варити метамфетамін. Звучить як короткий переказ, але це одна з найкращих історій про моральне падіння в історії телебачення.

"Пуститися берега": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сини анархії"

IMDb 8.5

Байкерський клуб у невеликому каліфорнійському містечку, моральні дилеми і дух Гамлета – саме так описував свій серіал його творець Курт Саттер. Джекс Теллер знаходить щоденник покійного батька і починає сумніватися в усьому, що вважав правильним

"Сини анархії": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Містер Робот"

IMDb 8.5

Вдень він захищає компанії від атак хакерів, а вночі сам сає тим, з ким бореться. Все змінюється після пропозиції про співпрацю від таємничого містера Робота.

"Містер Робот": дивіться онлайн трейлер серіалу

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