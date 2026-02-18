Навіть у 100 років не ідуть з професії: найстаріші актори, які досі знімаються у кіно

У сучасному суспільстві вже давно доведено, що вік – це не перешкода, а стимул до життя. До прикладу, чимало відомих людей в уже поважному віці зовсім не спішать йти на пенсію, а продовжують заробляти на життя.

24 Канал розповість про найстаріших акторів Голлівуду, які досі знімаються у кіно й не зважають на цифри у паспорті.

Найстаріші актори, які досі знімаються у кіно

Ієн Мак-Келлен (86 років)

Британський актор театру і кіно, дворазовий номінант на Оскар, лауреат Золотого глобуса та премії BAFTA. Світову славу здобув ролями Ґендальфа у франшизі "Володар перснів" і Магнето в "Людях Ікс". У 2023–2025 роках продовжував активно працювати в театрі та зніматися в незалежному кіно. Цікавий факт: він офіційно посвячений у лицарі покійною королевою Єлизаветою II.

Ієн Мак-Келлен / Фото Getty images

Аль Пачіно (85 років)

Легенда американського кіно, лауреат премії Оскар за стрічку "Запах жінки", володар "Еммі" та "Тоні". Знімався в "Ірландці" (2019) та "Будинку Ґуччі" (2021), а також продовжує брати участь у нових проєктах. У 2023 році став батьком у 83 роки. Через рік повідомив, що розійшовся з матір'ю його сина, однак вони підтримують дружні стосунки заради дитини.

Аль Пачіно / Фото Getty images

Дік Ван Дайк (100 років виповнилось у 2025 році)

Один із найстарших акторів Голлівуду, лауреат "Еммі" й Золотого глобуса. Відомий за мюзиклом "Мері Поппінс". У 2018 році з'явився у продовженні фільму, а також періодично бере участь у телепроєктах. Попри поважний вік, залишається активним і навіть приходить на публічні заходи.

Дік Ван Дайк / Фото Getty images

Клінт Іствуд (95 років)

Актор і режисер, чотириразовий лауреат Оскара (зокрема за режисуру "Непрощений" і "Крихітка на мільйон"). Останніми роками більше зосереджений на режисурі, але продовжує залишатися активною фігурою в індустрії. Вважається одним із найвпливовіших режисерів Голлівуду.

Клінт Іствуд у 2020 році / Фото Getty images

Дастін Гоффман (88 років)

Дворазовий лауреат Оскара ("Крамер проти Крамера", "Людина дощу"). Періодично знімається у фільмах і серіалах, а також працює в театрі. Один із найвидатніших представників "нового Голлівуду" 1970-х років.

Дастін Гоффман у 2026 році / Фото Getty images

Вільям Шетнер (94 роки)

Культовий виконавець ролі капітана Кірка у "Зоряному шляху". У 2021 році став найстаршою людиною, яка побувала в космосі (полетів із Blue Origin у 90 років). Продовжує брати участь у телевізійних та документальних проєктах.

90-річний Вільям Шетнер / Фото з інстаграму Шетнера

Морган Фрімен (88 років)

Лауреат "Оскара" за "Крихітку на мільйон". Залишається активним у кіно та як оповідач документальних фільмів. Його голос вважається одним із найвпізнаваніших у світі.

Морган Фрімен / Фото з інстаграму актора

Майкл Кейн (92 роки)

Дворазовий лауреат Оскара. У 2023 році заявив про завершення акторської кар'єри після фільму "The Great Escaper", хоча періодично з'являється у публічному просторі. За понад 60 років кар'єри знявся у більш ніж 160 фільмах.

Майкл Кейн у 2025 році / Фото Getty images

Ентоні Гопкінс (88 років)

Дворазовий лауреат Оскара (за ролі у фільмах "Мовчання ягнят" і "Батько"). Продовжує зніматися в кіно та серіалах. Відомий не лише як актор, а й як композитор та художник.

Ентоні Гопкінс / Фото з інстаграму актора

