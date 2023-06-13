10 найцікавіших фільмів і серіалів Netflix, які варто переглянути у липні

У липні на нас чекає чимало захопливих фільмів і серіалів. На Netflix вийде третій сезон "Відьмака", а також новий сезон серіалу для гарного настрою "Солодкі магнолії".

Шанувальники романтичних комедій зможуть насолодитися фільмом "Щастя для початківців", а любителі фантастики – стрічкою "Рай". Які фільми та серіали вийдуть у липні на Netflix – дізнавайтеся нижче.

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10 найцікавіших фільмів і серіалів Netflix, які вийдуть у липні

"Штурм Білого дому", 2013 рік

У головних ролях: Ченнінг Татум, Джеймі Фокс, Меггі Джилленгол

Воєнізоване угрупування намагається силоміць захопити Білий дім, тож президенту доводиться ховатися від нападників і чекати порятунку.

"Штурм Білого дому": дивіться трейлер

"Подружки нареченої", 2011 рік

У головних ролях: Крістен Віг, Майя Рудольф, Роуз Бірн, Мелісса Маккарті.

Американський фільм 2011 року, що розповідає про стосунки та пригоди дружок нареченої.

"Подружки нареченої": дивіться трейлер

"Мисливець і Снігова королева", 2016 рік

У головних ролях: Мішель Буто, Таша Сміт і Тоун Белл.

Американський фентезійний фільм-екшн розповідає про Мисливця, який повинен зупинити двох могутніх лихих сестер. Стрічка є приквелом "Білосніжки та мисливця" 2012 року.

"Мисливець і Снігова королева": дивіться трейлер

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"Репетитор", 2023 рік

У головних ролях: Ноа Шнапп, Ґаррет Гедлунд, Вікторія Джастіс

За сюжетом нового фільму, робота мрії репетитора сина мільярдера стає жахливим кошмаром для Ітана, коли його одержимий учень переслідує його та його дівчину.

"Репетитор": дивіться трейлер

"Виживання найтовстіших", 1 сезон

У головних ролях: Мішель Буто, Таша Сміт і Тоун Белл.

Комедійний серіал від A24 Television про Мевіс Бомонт, яка користується нагодою почати своє життя спочатку. У головних ролях: Мішель Буто, Таша Сміт і Тоун Белл.

"Виживання найтовстіших": дивіться трейлер

"Солодкі магнолії", 3 сезон

У головних ролях: Джоанна Гарсія Свішер, Брук Елліотт, Хезер Хедлі та Джеймі Лінн Спірс.

Американський романтичний драматичний серіал, який розповідає про нерозлучних подруг Медді, Гелен і Дана Сью з маленького містечка Сереніті. Вони підтримують одна одну у вирі життя, постійно балансуючи між сім’єю, стосунками та кар’єрою.



Кадр з серіалу "Солодкі магнолії" / Netflix

"Щастя для початківців", 2023 рік

У головних ролях: Еллі Кемпер, Люк Граймс

Романтична комедія про Хелен, яка через рік після розлучення записується на курси виживання дикої природи. Завдяки цьому досвіду вона дізнається, що іноді, щоб знайти себе, потрібно по-справжньому заблукати.

Кадр з фільму "Щастя для початківців" / IMDb

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"Рай", 2023 рік

У головних ролях: Нуман Акар, Айріс Бербен, Діане Крюгер

Німецький науково-фантастичний фільм. Після того, як його дружина змушена віддати 40 років свого життя в рахунок страхового боргу, чоловік відчайдушно шукає спосіб повернути їх.

Трейлер очікується згодом.

"Відьмак", 3 сезон

У головних ролях: Генрі Кавілл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Джої Беті

Останній сезон серіалу "Відьмак", в якому зіграє Генрі Кавілл. За сюжетом, Ґеральт проживає на віддаленому місці разом зі своєю улюбленою чародійкою Єнніфер. Вони спільно виховують свою прийомну дочку Цірі, і навчають її різних майстерностей. Проте, їхнє минуле не дає їм спокою й тут.

"Відьмак": дивіться трейлер

"Чудо: Сонечко та кіт Нуар", 2023 рік

Перший повнометражний фільм у франшизі, заснований на неймовірно популярному дитячому мультсеріалі. Розповідає про підлітка Марінетт, яка стає сонечком із магічними здібностями.

"Чудо: Сонечко та кіт Нуар": дивіться трейлер