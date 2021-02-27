Найяскравіші курйози на церемоніях Золотого глобусу

Актори – звичайні живі люди й, відповідно, з ними теж трапляються усілякі курйози. Але, на щастя чи на жаль, вони не залишаються непоміченими.

Попри усю свою урочистість, церемонія "Золотий глобус" – це зібрання старих та нових голлівудських друзів. Актори, які вже "прописалися" на червоній доріжці, почуваються досить розкуто, гуртуються у компанії та жартують. Курйози трапляються з усіма, а у випадку з акторами вони часто стають мемами.

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Чудово, що зірки вже давно на таке не ображаються. І розуміють, що якщо підіграти, то чергова хвиля популярності перетвориться у вдалий піар-хід. Тож напередодні Золотий глобус-2021 ми зібрали курйози з різних церемоній, які запам'ятались нам найбільше.

Дівчина з водою

Промоутера Fiji Water Келлет Кутберт розносила воду на червоній доріжці Золотий глобус-2019. Вона з'явилася майже на кожному знімку зі знаменитостями. Й, аби прорекламувати пляшки з водою, дівчина позувала і дивилася у камеру, як справжня зірка.



Дівчина з водою / Фото BIRD IN FLIGHT

Келлет моментально стала популярним мемом, тож навіть випустила ролик, де жартівливо дякує за перемогу в номінації "Краща підтримка на червоній доріжці". Тримаючи замість статуетки пляшку з водою, дівчина промовила: "Хочу подякувати всім зіркам, які надали можливість з ними попрацювати. А особливо Річарду Маддену, Ніколь Кідман, Дакота Фаннінг, Люку Евансу і Люсі Бойнтон".

Бред Пітт пожартував про свою маму

На червону доріжку Золотий глобус-2020 Бред Пітт прийшов не сам. Під час промови після отримання нагороди за зйомки у фільмі "Одного разу в Голлівуді" актор подякував Квентіну Тарантіно, без якого кінострічка не вийшла б у світ, та колезі Леонардо Ді Капріо. Не втримався Пітт і від жарту, який викликав регіт у залі.

Я хотів запросити на цю церемонію свою маму, але не зміг. Адже будь-яку жінку, з якою я стою поряд, сприймають, як мою кохану. І це було б незручно,

– пожартував Бред Пітт.

Промова Бреда Пітта на Золотому глобусі-2020: дивитись відео

Рене Зеллвегер запізнилась на нагороду, тому що була в туалеті

На Золотому глобусі-2001 Х'ю Грант оголосив Рене Зеллвегер переможницею в номінації "Краща жіноча роль в мюзиклі або комедії". Акторка, яка була присутня на церемонії, довго не виходила на сцену. Через декілька хвилин, коли Грант вже почав дякувати всім від імені актриси, Рене вибігла на сцену та зізналась, що була в туалеті – намагалася відтерти помаду від зубів.

Курйоз з Рене Зеллвегер на Золотому глобусі-2001: дивитись відео

Леонардо Ді Капріо проти Леді Гаги

У 2016 році Леді Гага перемогла в номінації "Краща акторка в телесеріалі або телефільмі". Нагороду вона отримала за роль графині Елізабет Джонсон в серіалі "Американська історія жахів: готель". У той момент, коли Гага йшла до сцени, відзначився Леонардо Ді Капріо. Він чомусь нервово сміявся, проводжаючи її поглядом.

Ведучий переплутав Райана Гослінга з Райаном Рельнодсом

У 2017 році під час оголошення переможця ведучий переплутав Райана Гослінга з Райаном Рейнольдсом. Коли ж цю помилку було виправлено й актор таки вийшов отримати нагороду за роль у фільмі "Ла-Ла-Ленд", то саркастично віджартувався.

Мабуть, це перший раз, коли мене переплутали з Райаном Рейнольдсом. Щось вийшло з-під контролю. Райан, очевидно, сталася якась помилка, але, якщо ти не проти, я вже тут,

– пожартував Гослінг.

Промова Райана Гослінга на Золотому глобусі-2017: дивитись відео

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Поцілунок Райана Рельнодса та Ендрю Гарфілда

І знову та сама церемонія 2017 року. Майже хвилина у хвилину. Під час того, як Райан Гослінг йшов до сцени, Райан Рельнодс почав цілуватися з Ендрю Гарфілдом.

Поцілунок Рельнодса і Гарфілда на Золотому глобусі-2017: дивитись відео