Неодноразово доводив до сліз, – Назар Задніпровський розповів, як працював з Богданом Ступкою
Джерело:OBOZREVATEL
Богдан Ступка знаменитий своїм успіхом не лише в Україні, а й поза її межами. Крім акторської діяльності він ще був керівником театру ім. І. Франка, що в Києві. Тож співпрацював з багатьма українськими акторами.
Так, про роботу з Богданом Сильвестровичем днями розповів Назар Задніпровський. Він популярний своїми ролями в "Скаженому весіллі", "Будиночку на щастя" та в багатьох інших фільмах. За словами Задніпровського, Богдан Ступка був жорстоким та суворим керівником.
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Назар Задніпровський висловився про Богдана Ступку
Керівником він був суворим, солоденьким не був ніколи. Бував і в гарному настрої, і в поганому… Богдана Сильвестровича вам ніхто не згадає як м'яку людину. Він був жорстокий. Справедливий, іноді несправедливий. Мене неодноразово доводив до сліз,
– поділився Назар.
Задніпровський також зауважив, що Богдан Сильвестрович завжди хотів, аби його вважали найталановитішим зі всіх акторів.
"За геніальним талантом там було величезне его: я, і все. Коли всі навколо "який ви талановитий", то добре. А якщо, наприклад, хтось скаже: "Я теж хороший актор" - все. Не дай Боже потрапити до нього в немилість. Якщо когось не злюбив, діставалося на повну", – зазначив актор.
Водночас він вважає, що "талановитій людині треба все пробачати за геніальний талант".
Назар Задніпровський / Фото з інстаграму театру ім. І. Франка
Що відомо про кар'єру Богдана Ступки: головне
- Творчий шлях актора розпочався у 1984 році одразу після завершення Київського театрального інституту імені І. Карпенка Карого. Всього Богдан Сильвестрович зіграв понад 100 ролей у кіно і ще приблизно стільки ж у театрі.
- Вагомою віхою в кар'єрі актора стала участь в польсько-українському фільмі "Вогнем і мечем". Стрічка, яка дебютувала в 1999 році, отримала широке визнання світових критиків. У фільмі Богдан Ступка зіграв гетьмана Богдана Хмельницького.
- Не меншу популярність акторові принесли стрічки "Водій для Віри", "Три напівграції", "Два в одному", "Тарас Бульба" та багато інших.
- Загалом завдяки своєму таланту актор став володарем 15-ти престижних нагород.
- Крім того, досягнення Богдана Ступки в театральній сфері є також значними. Так, серед найпопулярніших постановок актора є "Тев'є-Тевель", "Сни за Кобзарем"; "Маячня удвох" та інші.
- Творчий доробок артиста міг бути ще більшим, втім, у віці 70 років внаслідок важкої хвороби Богдан Сильвестрович пішов з життя.