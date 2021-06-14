Як правильно вимовити назву серіалу "Люпен" французькою: курйозне відео на Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix у своєму твіттері опублікував смішне відео, де чоловік, намагається правильно вимовити назву серіалу "Люпен", шукаючи стрічку в інтернеті, увімкнувши на телевізорі голосовий пошук. Зрештою, у ролику з’являється звернення від Омара Сі з правильною вимовою назви серіалу.

Ролик неабияк розсмішив мережу. "Це відео зробило мі день", "Люблю вас", "Чудово", "Це є Люпееен", "Чудове шоу", "Ха! Це справжня боротьба", – коментують в мережі підписники.

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