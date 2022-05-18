"Не думала, що можу розплакатися": Цілик емоційно відреагувала на виступ Зеленського в Каннах

Ірина Цілик, режисерка українського фільму "Земля блакитна, ніби апельсин", цьогоріч увійшла до журі Каннського кінофестивалю. Вона була в залі, коли через відеозв’язок виступав Володимир Зеленський.

Зазначимо, президент України звернувся до європейців через війну в Україні. У своїй промові він згадав слова Чарлі Чапліна у знаменитому фільмі "Диктатор", який вийшов на екрани у 1940 році. Ірина цілик в залі розплакалася, слухаючи Володимира Зеленського.

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Ірина Цілик емоційно відреагувала на виступ Зеленського в Каннах

Українська кінодіячка не думала, що зможу розплакатися під час відкриття Каннського кінофестивалю, але коли "зненацька поміж усього цього шику-блиску оголосили, що на зв‘язку президент України", вона не стримала своїх емоцій.

І вся зала, всі ці люди в золотих сукнях і діамантах, піднялися в єдиному пориві, я від несподіванки лила сльози, слухаючи мого президента, а Аґнешка Холланд приобіймала мене на знак підтримки. Що ж, це було сильно, дякую,

– емоційно відреагувала режисерка.