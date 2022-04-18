"Не втримався": Олег Сенцов підірвав мережу незвичайним фото біля "пам’ятника Путіну"

Український режисер Олег Сенцов боронить Україну в лавах ЗСУ з першого дня війни. Хоч би що там було, він не втрачає почуття гумору. У фейсбуці Сенцов опублікував незвичайне фото, на якому він начебто помочився на "пам’ятник Путіну".

За дві години знімок переглянуло майже 5 тисяч користувачів фейсбуку, а прокоментували близько сотні українців. Деякі з них навіть захотіли повторити вчинок Сенцова.

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Олег Сенцов підірвав мережу незвичайним фото біля "пам’ятника Путіну"

Цікаво, що над так званим пам’ятником зафіксована табличка з надписом: "Музейний експонат. Прохання не обсикати". Однак, "коли є частина "не", то так і хочеться це зробити" – пожартували в коментарях підписники Сенцова.

Сам режисер підписав своє фото лаконічно.

Не втримався,

– пожартував він.



Олег Сенцов начебто помочився на "пам’ятник Путіну" / Знімок з фейсбуку режисера

Реакція мережі

"І я так хочу";

"Натяк зрозумілий";

"Вони там помилку зробили. Має бути "Прохання обсикати";

"Моє рідне місто! Олег, тримайтеся! Нехай вас Бог береже!";

"Де воно стоїть? Я теж під'їду. З огляду на стать так не зможу, то хоч плюну";

"Слава ЗСУ. Я перед кожним схиляю голову";

"Не стримуйте себе, терпіти не можна, шкідливо для здоров‘я! Гріх не посцяти!";

"А що з ним ще робити?";

"Не схвалюю, але розумію. З таким провокативним надписом не обісцяти – не реально";

"Оригінальний пісуар".

Раніше Сенцов у фейсбуці написав пост про Маріуполь, зокрема про неможливість допомогти місту. "Неможливість хоч якось допомогти врятувати Маріуполь та його Героїв просто руйнує тебе фізично",

– поділився режисер.