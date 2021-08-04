Дружина бажає сексу з чоловіком-роботом у новому фрагменті комедії "НЕідеальний чоловік"

Пресслужба фільму "Вольга Україна" опублікувала цікавий фрагмент з романтичної комедії "НЕідеальний чоловік" з Деном Стівенсом і Марен Еггерт у головних ролях. Українські глядачі побачать фільм в кінотеатрах вже завтра, 5 серпня 2021 року.

Це екранізація фантастичного оповідання Емми Браславської, яка отримала кілька престижних премій за текст першоджерела. Фільм був представлений в березні 2021 року в основному конкурсі Берлінського кінофестивалю, де виконавиця головної жіночої ролі Марен Еггерт отримала "Срібного ведмедя" за кращу жіночу роль.

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"НЕідеальний чоловік" отримав 91% рейтинг на Rotten Tomatoes, а західні критики одностайно хвалять фільм за дотепність, акторську гру, відмінну хімію між героями. Співавтором сценарію та режисером виступила Марія Шрадер, що торік отримала премію Еммі за режисуру шоу "Неортодоксальна" для Netflix.

Що показали у новому фрагменті романтичної комедії?

В опублікованому фрагменті жінка хоче спати разом зі своїм чоловіком-роботом. Вона намагається спробувати, як це – займатися коханням із "17-ма мільйонами розумових файлів", тобто таким собі "ідеальним андроїдом". Чоловік ласкаво відмовляється, пропонуючи танець, замість сексу.

Я хочу все і зараз. Я хочу знати, як із тобою займатися сексом. Ми сьогодні будемо не відпочивати, а спати разом,

– говорить Альма, головна героїня комедії.

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Сюжет ромкому "НЕідеальний чоловік"

Альма (Марен Еггерт) – видатна науковиця з важким характером. Після розлучення зі своїм чоловіком, вона зустрічається лише з друзями, або гарно проводить час вдома в тиші. Про всі її бажання, проблеми й надії глядач дізнається по ходу дії. Але з кожною хвилиною творці фільму приводять головну героїню до знайомства з Томом (Деном Стівенсом). І ось тут починається справжня романтична історія! Том – ідеальний андроїд, створений спеціально під неї та її смаки. Принаймні – в теорії. А на практиці, Альма виявилася серед першопрохідців, які повинні оцінити – чи можуть такі роботи й правда жити пліч-о-пліч з людьми, бути для нас опорою, підтримкою та повноцінним любовним інтересом.

Ти виконуєш моє бажання. Тебе зробили для цього! Я наказую тобі залишитися. Я поверну тебе на завод,

– розлючено говорить Альма у новому фрагменті з ромкому.

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Чи варто говорити, що норовлива Альма сама того до кінця не усвідомлюючи, придбала не менше норовливий екземпляр, який не має наміру просто так здатися й бути відправленим назад до завода-виробника?

Вже завтра, 5 серпня 2021 року, глядачі побачать цю історію в кінотеатрах України.