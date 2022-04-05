"Нема слів висловити біль": акторка Міла Сивацька показала моторошне фото з Бучі

Українські зірки не стоять осторонь звірств, які на нашій землі вчинила Росія. Акторка Міла Сивацька поділилися в інстаграмі моторошною світлиною з Бучі, щоб про злочини окупантів дізнавалося все більше людей.

Акторка повідомила у мережі, що російські війська, які займали частину Київської області (Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель тощо) залишили окуповану територію. Тепер увесь світ побачив, що насправді вони робили там із мирними жителями, передає 24 канал.

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Міла Сивацька показала підписникам фото з Бучі

Як написала акторка, вранці ми всі побачили, що сподівалися не побачити. "Не перший і, мабуть, не останній доказ цієї безглуздої нелюдської звірячої війни. Це фото найм'якіше з усіх, яке мені вдалося знайти", – доповнила вона.



Буча після виходу російських військ / Фото з інстаграму акторки Міли Сивацької

"На вулицях, у підвалах, у братських могилах, лежать сотні беззбройних убитих мирних жителів. У деяких зв'язані руки. Жінки, діти, чоловіки, люди похилого віку. Безліч згорілих цивільних автомобілів зі спаленими тілами всередині. Просто безневинні люди, які за 40 хвилин від центру Києва у передмісті, що розцвітає, жили своїм життям і намагалися втекти від війни. Але не встигли", – сказала Міла.

Це воєнний злочин. Це геноцид українського народу. Безглуздий, бридкий і огидний. Як той, про який ми читали в школі під час Другої Світової війни,

– написала акторка.

За словами зірки, всі, хто мовчить, і підтримує цю так звану "рятувальну операцію", – ви з тим, що відбувається, згодні. "Нема слів висловити біль. Немає слів для таких людей", – написала вона.

Однак, акторка впевнена, що ми "вистоїмо, відбудуємо й обійматимемо один одного".