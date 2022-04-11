Неможливість допомогти врятувати руйнує фізично, – Сенцов написав про Маріуполь

11 квітня 2022 , 12:10
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Джерело:

фейсбук Олега Сенцова

У лавах ЗСУ є чимало українських відомих людей, серед яких – Олег Сенцов. У фейсбуці режисер написав пост про Маріуполь, зокрема про неможливість допомогти місту.

Друзі у фейсбуці Олега Сенцова впевнені, що Маріуполь врятують, і висловлюють розуміння режисеру. Однак, за словами Сенцова, неможливість допомогти Маріуполю – розриває фізично. 

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Олег Сенцов написав пост про Маріуполь 

Неможливість хоч якось допомогти врятувати Маріуполь та його Героїв просто руйнує тебе фізично,
– поділився Сенцов. 

Як відреагували підписники? 

  • "Серце розриває така несправедливість, нам потрібен прорив, потрібне чудо, подвиг";
  • "Таке саме відчуття";
  • "Вихід та допомога обов'язково прийде";
  • "Просто рве серце від безпорадності!";
  • "Потрібно діяти, а не скиглити!";
  • "Вірю в Божу допомогу і ЗСУ!";
  • "Віра нас спасає. Допоможи Боже";
  • "Треба знайти можливість дати підкріплення Маріуполю";
  • "Звільнити Маріуполь можна лише після звільнення або Мелітополя, або Волновахи. Не можливо перескочити. Слава ЗСУ!".

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі росіян з 1 березня. Українські захисники мужньо боронять місто від ворога.

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Арестович про підмогу Маріуполю

Моя оцінка не змінилася, Маріуполь зараз деблокувати неможливо. Наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму. Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом,
– наголосив Арестович.

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Автор: Наталія Гулій