Netflix назвав найпопулярніші фільми й серіали 2026 року

Схоже, у 2026 році формула успіху Netflix залишилася незмінною: трохи фантастики, багато екшену, кілька гучних детективів і один серіал, який несподівано обходить усіх фаворитів. Критики можуть сперечатися ще довго, але глядачі вже давно проголосували своїми вечорами перед екраном.

24 Канал з посиланням на itc, розповідає, які проєкти стали абсолютними хітами платформи Netflix.

"Машина війни" стала головним хітом року



Фільм "Машина війни" став найпопулярнішим на Netflix / Фото Netflix



Перше місце посів фантастичний бойовик "Машина війни" з Аланом Рітчсоном. Стрічка, що вийшла у березні, зібрала 147 мільйонів переглядів і очолила рейтинги більш ніж у 90 країнах.

Цікаво, що критики зустріли фільм доволі стримано. На Rotten Tomatoes він має 66%, однак глядачів це явно не зупинило. Ба більше, Netflix уже офіційно працює над продовженням.

Хто ще у топі

Друге місце посів трилер "Зрив" зі 136 мільйонами переглядів, а третє – анімаційний фільм "У чужій шкурі", який переглянули 131 мільйон разів.

До десятки також увійшли "Кейпоп: Мисливці на демонів", "Верхівковий хижак" із Шарліз Терон, "Лютий напад", документальна стрічка "Автокатастрофа: Справа Маккензі Ширілли", "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці", "Гострі картузи: Безсмертний" та "Офісний роман".

А що дивилися серед серіалів

Найпопулярнішим серіалом першої половини року став детектив "Його і її" зі 104 мільйонами переглядів. Навіть четвертий сезон "Бріджертонів" цього разу залишився другим, зібравши 100 мільйонів переглядів.

До п'ятірки також потрапили "Я тебе відшукаю", фінальний сезон "Дивних див" і серіал "Утікай".

Схоже, у 2026 році глядачі знову зробили ставку на напружені сюжети, бойовики й детективи. А оцінки критиків, як показує історія з "Машиною війни", далеко не завжди вирішують долю хіта.

Ну і не пропустіть ці популярні серіали від Netflix.