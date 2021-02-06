Netflix анонсував мультсеріал за мотивами легендарної гри Sonic

На стрімінговому сервісі Netflix вийде мультсеріал за мотивами відеогри Sonic the Hedgehog. Анонсоване шоу отримало назву "Sonic Prime".
Джерело: твіттер Netflix
Над створенням серіалу працюватиме відома творча група Man of Action, яка отримала визнання завдяки мультсеріалу "Бен-10" та з того часу адаптувала для дітей вже багато коміксів.
До теми За мотивами фільму "Чорна пантера" знімуть серіал
Окрім цього, до створення "Sonic Prime" будуть залучені студія WildBrain та компанія SEGA, якій власне й належать права на синього супершвидкого їжака.
Прем'єра першого сезону запланована на 2022 рік. Він складатиметься з 24 серій.
Джерело: Вікіпедія
Фільм "Їжак Сонік" (2020): дивіться трейлер