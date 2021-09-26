Netflix назвав дату прем’єри п’ятого сезону "Корони" – відеозвернення головної героїні

Імельда Стонтон на ютуб-сторінці Netflix у відеозверненні сказала, що прем’єра відбудеться у листопаді 2022 року.

У новому сезоні Імельда Стонтон гратиме головну роль у серіалі – Єлизавету ІІ.

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У центрі історії – сім років життя королівської родини – з початку 90-х років до 2000-го року. За цей час королівська сім’я пережила багато важких моментів, зокрема розлучення принца Чарльза та принцеси Анни. Крім цього, у 1992 році у Віндзорському замку, в одній з головних резиденцій королеви Великобританії, сталася пожежа.

Імельда Стонтон назвала дату прем’єри серіалу "Корона": дивіться відеозвернення онлайн

Актори та ролі п’ятого сезону "Корони"

Імельда Стонтон – Єлизавета ІІ;

Джонатан Прайс – принц Філіп;

Леслі Менвілл – принцеса Маргарет;

Домінік Вест – принц Чарльза;

Елізабет Дебікі – принцеса Діана.

Нагороди на Еммі-2021

Нагадаємо, що 13 липня 2021 року стало відомо, що серіал та деяких акторок серіалу номіновано на найпрестижнішу телевізійну премію Еммі-2021.

Церемонія вручення головної телевізійної премії відбулася у Лос-Анджелесі 19 вересня. Серіалу "Корона" вручили найбільше нагород: