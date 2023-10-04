Netflix підвищить вартість підписки після страйку акторів: чи зміниться ціна для українців
Джерело:The Wall Street Journal
Популярний сервіс Netflix планує підвищити ціни на підписку. Все через тривалий страйк акторів. Але станеться це не одразу, а за кілька місяців.
Компанія чекає повного завершення страйку сценаристів та акторів. Тривав протест 5 місяців.
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Сервіс зараз шукає способи збільшити дохід. За словами експертів, підвищення цін на на відписку є одним з найочевидніших способів досягти цього.
Чи зміниться ціна для українців
Netflix підвищуватиме ціни поступово по регіонах, тож наразі українці не будуть платити більше.
Зміна вартості стартуватиме з Канади та США. І лише згодом ціни почнуть підвищувати і для інших регіонів. Проте поки невідомо, наскільки саме зростуть тарифи.
Зазначимо, що Netflix офіційно поки не робив оголошено про підвищення і не коментував цю ситуацію.
Останнє підвищення цін Netflix відбулося у січні 2022 року. Тоді вартість тарифу без реклами збільшився з 14 до 15,49 доларів на місяць, а тариф 4K збільшився на два долари.Цікаво! На Netflix можна подивитися 45 українських фільмів і серіалів. Їх кількість інтенсивно зростає з вересня 2022 року. Компанія інвестує в український контент декілька мільйонів доларів.
Що відомо про страйк акторів та сценаристів: коротко
- Страйк сценаристів розпочався у травні 2023 року і тривав п'ять місяців. Учасники страйку вимагали кращих умов праці для сценаристів у кіноіндустрії. Представники гільдії висловили претензії до провідних кінокомпаній, зокрема Netflix, Disney тощо.
- Вже 14 липня до страйку долучилися голлівудські актори. Це сталося після того, як переговори між їхньою профспілкою та кіностудіями провалилися. Через це перенесли багато фільмів та серіалів.