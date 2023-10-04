Netflix підвищить вартість підписки після страйку акторів: чи зміниться ціна для українців

Популярний сервіс Netflix планує підвищити ціни на підписку. Все через тривалий страйк акторів. Але станеться це не одразу, а за кілька місяців.

Компанія чекає повного завершення страйку сценаристів та акторів. Тривав протест 5 місяців.

Цікаво 10 фільмів і серіалів на Netflix, які найчастіше дивляться українці

Сервіс зараз шукає способи збільшити дохід. За словами експертів, підвищення цін на на відписку є одним з найочевидніших способів досягти цього.

Чи зміниться ціна для українців

Netflix підвищуватиме ціни поступово по регіонах, тож наразі українці не будуть платити більше.

Зміна вартості стартуватиме з Канади та США. І лише згодом ціни почнуть підвищувати і для інших регіонів. Проте поки невідомо, наскільки саме зростуть тарифи.

Зазначимо, що Netflix офіційно поки не робив оголошено про підвищення і не коментував цю ситуацію.

Останнє підвищення цін Netflix відбулося у січні 2022 року. Тоді вартість тарифу без реклами збільшився з 14 до 15,49 доларів на місяць, а тариф 4K збільшився на два долари.

Що відомо про страйк акторів та сценаристів: коротко

Страйк сценаристів розпочався у травні 2023 року і тривав п'ять місяців. Учасники страйку вимагали кращих умов праці для сценаристів у кіноіндустрії. Представники гільдії висловили претензії до провідних кінокомпаній, зокрема Netflix, Disney тощо.

Вже 14 липня до страйку долучилися голлівудські актори. Це сталося після того, як переговори між їхньою профспілкою та кіностудіями провалилися. Через це перенесли багато фільмів та серіалів.

На Netflix можна подивитися 45 українських фільмів і серіалів. Їх кількість інтенсивно зростає з вересня 2022 року. Компанія інвестує в український контент декілька мільйонів доларів.