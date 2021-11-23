Netflix показав невдалі дублі комедії "Червоне повідомлення": веселе відео

23 листопада 2021 , 12:00
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Джерело:

Netflix Film Club

Netflix Film Club поділився невдалими дублями найпопулярнішої комедії Netflix серед українців "Червоне повідомлення". Головні ролі у стрічці виконали Двейн Джонсон та Раян Рейнольдс.

У центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди. 

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Який план придумають головні герої? Рекомендуємо переглянути стрічку. Якщо ви вже це зробили, гляньте на невдалі дублі, які опублікував Netflix Film Club. Порція гарного настрою забезпечена! 

"Червоне повідомлення" 2021: дивіться відео невдалих дублів 

 

Актори та ролі 

  • Двейн Джонсон – Джоан Гартлі, агент Інтерполу, найкращий слідопит у світі;
  • Раян Рейнольдс – Нолан Бут, аферист;
  • Галь Гадот – Офіцер Сара Блек, найкраща злодійка у світі мистецтва;
  • Ріту Арія – Інспекторка Дас;
  • Кріс Діамантопулос – Сотто Воче;
  • Роберт Клотуорті – Оповідач;
  • Ітан Гершенфельд – Абануб Маґді;
  • Бренна Марі Нараян – Клеопатра;
  • Ед Ширан – Камео.

Що відомо про комедію "Червоне повідомлення"

  • Стрічка стала однією з перших у Голлівуді, яку, задля нетрадиційних ракурсів, зняли за допомогою FPV-польотів;
  • "Червоне повідомлення" вийшло на Netflix 12 листопада і в перший день прем’єри встановила рекорд за переглядами. Раян Рейнольдс сказав, що це найбільший старт за всю історію Netflix. Водночас Галь Гадот доповнила, що це "приголомшливо" і також привітала команду.  
  • Нещодавно стало відомо, що до фільму знімуть одразу два продовження;
  • "Червоне повідомлення" також визнали найдорожчим фільмом, який знімали для Netflix – його вартість – понад 250 мільйонів доларів.

"Червоне повідомлення" 2021: дивіться трейлер

 

Автор: Наталія Гулій