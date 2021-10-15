Netflix показав тизер другої частини п’ятого сезону серіалу "Паперовий будинок"

Стрімінговий сервіс Netflix показав тизер другої частини фінального сезону культового серіалу "Паперовий будинок". П’ятий сезон складатиметься із 10 епізодів. Реліз першої частини відбувся 3 вересня, другої – запланований на 3 грудня 2021 року.

Чим вразив тизер до другої частини п’ятого "Паперового будинку"

Ролик нагадує фанатам "Паперового будинку", що кінець історії близько. Команда грабіжників геніального стратега Професора у виконанні Альваро Морте після подій першої половини 5 сезону виявилася у не найкращому стані. Герої в розпачі, але їм потрібно набратися сил для останньої битви.

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"Паперовий будинок" 2021: дивіться тизер до другої частини п’ятого сезону

У першій половині 5 сезону серіалу герої закрилися у Королівському монетному дворі Іспанії більш ніж на 100 годин. Героям вдалося врятувати Лісабон (Іціар Ітун), але загинула Найробі (Альба Флорес) в кінці 4 сезону, яка сильно вплинула на кожного учасника команди. А тут ще й лідер загону Професор потрапив у пастку підступної Алісії Сьєрри (Найви Німри), з якої він залишився наодинці.

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Банда Професора пережила масштабну війну з цілою армією бійців. Токіо (Урсула Корберо) довелося пожертвувати собою, щоб перемогти в цій жорстокій сутичці з Cесаром Ганді (Хосе Мануель Паган) і солдатами. План найбільшого пограбування в історії розвалювався у героїв на очах. Наприкінці шоу їм доведеться зіткнутися з наслідками події та прийняти важливі рішення, від яких залежать їхні долі та успіх операції.

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Шоуранер "Паперового будинку" Алекс Піна ще до прем'єри 5 сезону заявив, що фінальний сезон буде динамічним і агресивним, що ми й побачили у нових серіях.

Тепер банда буде втягнута в незворотні ситуації, в дику війну. Це найбільш епічна частина з усіх, які ми зняли,

– говорить шоуранер Алекс Піна.

А ось у другій частині п’ятого сезону автор обіцяв показати зворушливі сцени, так що шанувальників чекає безліч емоційних епізодів.

Акторський склад п’ятого сезону

Ітціар Ітуньо;

Педро Алонсо;

Мігель Ерран;

Хайме Лоренте;

Енріке Арсе;

Естер Асебо;

Дарко Періч;

Кіті Манвер;

Лука Перош;

Белен Куеста;

Фернандо Сото;

Хосе Мануель Пога;

Маріо де ла Роса;

Фернандо Кайо.

Що відомо про серіал "Паперовий будинок" Прем'єра серіалу "Паперовий будинок" (Casa de papel) відбулася на іспанському телеканалі "Antena 3" 2 травня 2017 року. Після шаленого успіху проєкту на батьківщині за підсумками двох сезонів ним зацікавилася стрімінгова платформа Netflix – компанія викупила права на міжнародний показ серіалу.

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