Від Канн до "Оскара": як Netflix допоміг українському кіно підкорювати світ

Українське кіно вже давно доводить, що вміє дивувати світ не лише гучними прем'єрами, а й міжнародними нагородами. І поки хтось досі переконаний, що в Україні знімають лише серіали про кохання та сімейні сварки, наші кінематографісти впевнено підкорюють Канни, Венецію та Торонто.

Як повідомляє 24 Канал, Українська кіноакадемія за підтримки Netflix підбила підсумки п'яти років програм розвитку вітчизняного кінематографа. 5 листопада учасники та партнери ініціативи зустрілися онлайн, щоб обговорити досягнення українського кіно та його майбутнє.

П'ять років підтримки та міжнародне визнання



Фільм "Ти – космос" / Фото Держкіно



З 2022 року до програм долучилися понад 1 200 представників креативної індустрії. За цей час кінематографісти отримали понад 180 грантів, більш ніж 250 учасників пройшли спеціалізоване навчання, а понад 45 кінопроєктів здобули підтримку на розвиток.

Результати не забарилися: понад 30 проєктів представили на міжнародних фестивалях, а 17 із них отримали нагороди.

Серед найпомітніших досягнень:

"Сліди" Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк – документальний фільм про українок, які пережили сексуальне насильство під час війни. Стрічку представили на Берлінале та обрали кандидатом від України на «Оскар-2027».

"Ти – космос" Павла Острікова – фантастична стрічка, яка дебютувала на кінофестивалі в Торонто та здобула 10 нагород премії «Золота Дзиґа» у 2026 році.

"Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби – документальна стрічка, представлена на Венеційському кінофестивалі.

"Мілітантропос" Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового – фільм, який увійшов до програми «Двотижневик режисерів» Каннського кінофестивалю.

"Ной" Марисі Нікітюк – проєкт, який після грантової підтримки отримав додаткове міжнародне фінансування та був представлений на індустрійних майданчиках.

Під час зустрічі продюсери Анна та Володимир Яценки наголосили, що на початку повномасштабного вторгнення міжнародна підтримка допомогла українським кінематографістам не зупиняти роботу.

За їхніми словами, сьогодні українському кіно важливо не лише розповідати світові про війну, а й показувати історії людей, їхні стосунки та прагнення жити попри обставини.

У 2026 році Netflix та Українська кіноакадемія підтримали ще 15 авторських кінопроєктів, виділивши кожному по 15 тисяч доларів на розробку сценаріїв.

І якщо раніше міжнародна підтримка допомагала українському кіно просто вистояти, то тепер вона відкриває шлях до нових фільмів, фестивалів та світової аудиторії. І, схоже, наші режисери лише розігріваються.

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