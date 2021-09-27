Netflix випустив перший трейлер "Армії злодіїв" – приквела "Армії мерців" Зака Снайдера
Джерело:24 канал
Стрімінгова платформа Netflix у рамках власного онлайн-заходу TUDUM представила перший трейлер фільму "Армія злодіїв". Разом з трейлером також розкрили точну дату виходу фільму.
Сюжет фільму "Армія злодіїв"
Продовження розповість історію за 6 років до легендарних подій у Неваді (оригінальний фільм "Армія мерців") та висвітлить масштабне пограбування у центрі Берліна. Події фільму розгорнуться у перші дні зомбі-апокаліпсису.
Не пропустіть Осінні прем'єри серіалів на Netflix: дати виходу фільмів та трейлери
Історія розповість про фахівця зі зламування замків Людвіга Дітера. Злодія наймає таємнича жінка, аби здійснити крадіжку разом з командою інших крадіїв.
Актори та прем'єра фільму
До акторського складу приєдналися:
- Наталі Еммануель;
- Стюарт Мартін;
- Рубі О. Фі;
- Гуз Кхан;
- Джонатан Коен;
- Трент Гарретт та інші.
За музику відповідає Ханс Циммер, а за сценарій – Шей Геттон ("Армія мерців").
Постановником, який також зіграв головну роль, став Маттіас Швайгхефер. Його можна було побачити в тій же "Армії мерців".Прем'єра "Армії злодіїв" відбудеться на платформі Netflix вже 29 жовтня 2021 року.
Офіційний трейлер фільму "Армія злодіїв": дивіться відео онлайн