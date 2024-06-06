"Гострі картузи" повертаються: Netflix анонсував фільм з Кілліаном Мерфі в головній ролі
Джерело:Netflix
Американський стримінг Netflix оголосив, що незабаром вийде фільм за мотивами кримінального серіалу "Гострі картузи". Одну з головних ролей у стрічці зіграє вже добре відомий Кілліан Мерфі.
Саме він виконував роль Томмі Шелбі в гангстерській сазі. Актор вже давно говорив, що хотів би знятися у подібному фільмі, тож тепер це стало реальністю.
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Режисером стрічки стане Том Гарпер, відомий роботою над фільмами "Кам'яне серце" та "Війна і мир", а сюжет написав Стівен Натан.
Проєкт буде реалізовано у співпраці між BBC Film та компанією Натана. Знімання заплановані на кінець літа 2024 року.
Схоже, що Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною. Дуже приємно відновити співпрацю зі Стівеном Натаном і Томом Гарпером над кіноверсією "Гострих картузів". Це для фанів,
– зазначив Мерфі.
Попри те, що деталі сюжету та акторський склад поки що тримаються в секреті, сам сценарист натякав, що події нових "Гострих картузів" відбуватимуться під час Другої світової війни.
Що відомо про серіал "Гострі картузи"
- Багатосерійну кінострічку створив продюсер Стівен Натан.
- Прем'єра відбулася у 2013 році на каналі BBC Two, але після успішного першого сезону серіал перейшов на BBC One.
- Сюжет розгортається у повоєнному Бірмінгемі 1919 року після завершення Першої світової війни. У центрі оповіді – сім'я Шелбі, яка керує небезпечним злочинним угрупованням. Ця банда контролює значний сегмент кримінального світу міста.
- Окрім Кілліана Мерфі, головні ролі в серіалі виконували Пол Андерсон, Софі Рандл, Гелен Маккеррі та інші.
- У 2019 році стримінговий сервіс Netflix придбав права на трансляцію всіх випущених на той момент сезонів "Гострих картузів". Завдяки цьому гангстерська сага здобула велику популярність по всьому світу.
- Загалом вийшло 6 сезонів "Гострих картузів".
- Серіал багаторазово номінувався та отримував престижні телевізійні нагороди, включаючи BAFTA. Він вважається одним з найкращих британських серіалів останніх років.