Для любителів медичних драм: новий популярний серіал Netflix, який можна подивитись за вихідні

Медичні серіали, де особисте життя лікарів поєднується з непростими долями пацієнтів, десятиліттями залишаються одними з найпопулярніших на телебаченні. Кожен новий проєкт намагається справити враження на глядача та перевершити попередні.

На Netflix 3 квітня вийшла нова медична теледрама під назвою "Пульс", що наразі складається з 8 епізодів. Кіно 24 розповість все, що варто знати про черговий серіал про лікарів.

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З лютого 2024 року над серіалом працювала Зої Робін, яка виступила шоуранеркою і виконавчою продюсеркою з разом із Карлтоном Кьюзом. Найпершою акторкою серіалу обрали Жустіну Мачадо. Головні ролі отримали Вілла Фіцджеральд (відома за серіалом "Падіння дому Ашерів") і Колін Вуделл.

Про що розповідає серіал "Пульс"

Події серіалу відбуваються у Маямі. Там, у відділенні невідкладної допомоги, всі обговорюють новину: ординаторка Денні Сімс поскаржилась на сексуальні домагання з боку старшого ординатора Зандера Філліпса. Тим часом на місто насувається ураган.

У ході розслідування справи Зандера усувають з посади, а його місце отримує Денні. Та через складні погодні умови у лікарні брак спеціалістів і багато пацієнтів, тому Зандер залишається на робочому місці. Сімс доведеться працювати разом з Філліпсом, удавати, що не чує перешіптування колег, та взяти на себе керівництво відділом.

"Пульс": дивіться трейлер онлайн

Творці серіалу ще на початку натякають, що між Денні й Зарою було щось більше. Кожен епізод тримає в напрузі та змушує думати про те, що сталося між головними героями насправді.

Відгуки критиків та глядачів

Серіал наразі збирає не найкращі відгуки від глядачів і критиків. На сайті Rotten Tomatoes Пульс має рейтинг у 48% на основі відгуків із середньою оцінкою 5,0/10. Metacritic присвоїв серіалу оцінку 48 зі 100, що свідчить про "змішані або посередні" рецензії.

Серіал критикують через структуру серії, що мала стати новаторством, але виявилась плутаниною для глядача. До того ж у серіалі не так багато уваги до медичної тематики. Також глядачі незадоволені тим, як описали сексуальні домагання у серіалі.

Як і безліч інших фільмів цього жанру, "Пульс" – це суміш хвороб і ран у поєднанні з брудними подробицями особистого життя лікарів. Однак, попри чудову гру акторів, погано відформатована оповідь, жахливе зображення сексуальних домагань і кілька нестерпних персонажів не сприяють приємному перегляду, – так відгукуються про серіал на Variety.

Попри те, що у багатьох країнах "Пульс" ще тримається на першому місці, через погані відгуки він втрачає свої позиції. До того ж на Netflix виходять достойніші проєкти, як-от "Чорне дзеркало". Водночас ходять чутки про 2 сезон серіалу.

Водночас ця новинка Netflix може сподобатися тим, хто любить напружені любовні лінії, історії про службовий роман та непрості виклики, що постають перед медиками.