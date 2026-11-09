Один із найгучніших серіалів Netflix обернувся кошмаром: новий скандал із серіалом "Оленя"
Судову справу проти Netflix через популярний серіал "Оленя" (Baby Reindeer) відновили після більш ніж року перерви. Фіона Гарві, яка називає себе прототипом Марти, подала оновлений позов і вимагає від стримінгового гіганта понад 150 мільйонів доларів.
Як повідомляє TheWrap, жінка звинувачує Netflix у поширенні неправдивої інформації та завданні шкоди її репутації.
Чому реальна Марта судиться з Netflix
Гарві стверджує, що творці серіалу представили вигадані події як реальну історію. Зокрема, вона заперечує, що мала судимості за переслідування, сиділа у в'язниці, сексуально домагалася коміка Річарда Гедда чи нападала на нього.
За словами жінки, її ніколи не притягували до кримінальної відповідальності за переслідування творця серіалу.
Фіона вимагає понад 150 мільйонів доларів компенсацій і виплат, а також додаткового відшкодування збитків.
Позов спочатку подали ще у червні 2024 року, однак через апеляцію Netflix розгляд призупинили. Тепер Гарві доповнила документ новими обставинами, а судовий процес може продовжитися.
Раніше суддя зазначив, що серіал подає події як факти, а не лише художню інтерпретацію. Водночас це ще не означає, що суд визнав Netflix винним у наклепі.
Нагадаємо, "Оленя" вийшло у квітні 2024 року та стало справжнім хітом Netflix, здобувши шість премій "Еммі". Марту в серіалі зіграла Джессіка Ганнінг, а головну роль виконав його творець Річард Гедд.
Не так давно Дженніфер Лоуренс розповіла про неприємний інцидент під час зйомок інтимних сцен.