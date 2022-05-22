"Неймовірна гордість": у Каннах з тривалими оваціями відбулася прем’єра "Памфіра"

У програмі "Двотижневик режисерів" 75-го Каннського кінофестивалю відбулася світова прем’єра фільму "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука. Показ пройшов з аншлагом, завершили його рекордні 6-хвилиннні овації глядачів.

У Каннах презентували стрічку "Памфір"

Серед глядачів були президентка Європейської кіноакадемії Аґнєшка Голланд, голова Держкіно України Марина Кудерчук, режисерка Аґнєшка Смачинська, режисер Філіп Лакот та інші. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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Представили показ:

режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук,

актори Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк,

продюсери Олександра Костіна, Євгенія Яцута, Лора Бріан, Клаудія Смея, Богна Шевчик, Жанкарло Насі,

копродюсери Артем Колюбаєв, Альона Тимошенко, Сільвана Сантамарія, Адольф Ель Ассаль, Адам Ґуделл,

оператор-постановник стрічки Микита Кузьменко,

режисер монтажу Нікодем Хабьор,

звукорежисер Метью Деню,

композиторка Летіція Пансанель-Ґарік,

актори Олександр і Віталій Боюк, Катерина Тисяк.



Творча команда фільму "Памфір" у Каннах / Фото пресслужби

"Це не просто рівень Каннського кінофестивалю"

За словами глядачів, показ фільму просто фантастичний. Вони впевнені, що це не просто рівень Каннського кінофестивалю, а неймовірна гордість: "Фільм вражає своєю оповідною силою та красою українського селища". "Емоційне, напружене та візуально довершене кіно", – поділилися вони.

Зокрема, директор програми "Двотижневик режисерів" Паоло Моретті сказав, що не пам'ятає такої реакції зали за всі роки своєї роботи.

Дякую усім, хто підтримував цей довгий шлях. То був дивовижний момент. Прем'єра "Памфіра" була дуже емоційною. Слава Україні,

– написав Дмитро Сухолиткий-Собчук у фейсбуці.

Як у Каннах зустріли команду фільму "Памфір": дивіться зворушливе відео

"Двотижневик режисерів" – програма Каннського кінофестивалю, що існує з 1969 року, та за цей час стала майданчиком для прем’єр фільмів видатних режисерів, які глибоко вплинули на сучасний кінематограф і зробили значний внесок в еволюцію його мови. Нагадаємо, що серед учасників програми цього року фільми режисерів Алекса Гарленда, П’єтро Марчелло, Міа Хансен-Лове, Ніколя Парізер, Аліса Уінокур та інші.

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Про що розповідає фільм "Памфір"

"Памфір" – історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події розгортаються на західній Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки. Памфір повертається до своєї родини після тривалої відсутності.

Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію. Коли його син влаштовує підпал в молитовному домі, Памфір змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотними наслідками.

Щоб дізнатися більше про стрічку, напередодні Каннського кінофестивалю ми поспілкувалися з режисером картини Дмитром Сухолитким-Собчуком та продюсеркою Олександрою Костіною. Повне інтерв’ю читайте за посиланням

"Памфір": дивіться перший фрагмент фільму

"Памфір": дивіться другий фрагмент з фільму

Зазначимо, "Памфір" створений у копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, в партнерстві з Німеччиною та Люксембургом. Виробництво фільму здійснила компанія BOSONFILM спільно з Les Films D’Ici, MADANTS, Quijote та у партнерстві з Mainstream pictures, Wady Films, Soilfilms, Moderator Inwestyje та Studio Orlando.

Розробка проєкту здійснювався за підтримки Українського Культурного Фонду. Над сценарієм режисер працював у резиденції Каннського міжнародного кінофестивалю Cinéfondation Residence. Також проєкт став учасником двох найвпливовіших сценарних майстерень – TorinoFilmLab (Script&Pitch) та Midpoint Intensive.

Крім цього, "Памфір" став переможцем 11-ого пітчингу Держкіно. Створення фільму підтримано Польським Інститутом Кіно (PISF), швейцарським фондом Visions Sud Est, фондом Hubert Bals Fund, французьким національним центром кіно CNC Aide aux cínemas du monde, міжнародним фондом Goteborg Film Fund та Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

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Коли ми побачимо фільм в Україні

Український реліз фільму запланований на 2022 рік.

"Памфір" – прем’єра в Каннах / Фото пресслужби стрічки