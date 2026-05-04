Не зможете стримати сліз: критики назвали найсумніший фільм усіх часів

Голлівудська романтична комедія "Незабутній роман" – один із найкасовіших фільмів 1957 року, режисером якого став Лео Маккері, а головні ролі зіграли Кері Ґрант і Дебора Керр.

"Незабутній роман" – це рімейк стрічки "Любовний трикутник", що вийшла у 1939 році. Як пише Parade, він досі залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів епохи Золотого віку Голлівуду.

"Незабутній роман" – найсумніший фільм усіх часів

Критики Rotten Tomatoes визнали "Незабутній роман" найсумнішим фільмом усіх часів. Комедія випередила такі популярні стрічки, як "Спілка мертвих поетів", "Вічне сяйво чистого розуму", "Маленька міс Щастя".

Окрім Кері Гранта та Дебори Керр, у фільмі немає нічого особливого, але цього все одно достатньо, щоб зробити його незабутнім,

– зазначили критики.

Це історія про кохання Нікі Ферранте та Тері Маккей. Головні герої зустрічаються на круїзному судні. Вони обоє заручені, але все одно домовляються зустрітися на вершині Емпайр-Стейт-Білдінг через шість місяців.

Через неочікуваний інцидент Тері не приходить на зустріч. Нікі підозрює, що вона розлюбила його або одружилася з іншим. Що чекає закоханих: возз'єднання чи розлука?

Як передає The Guardian, стрічка Лео Маккері – "зворушлива історія про дві споріднені душі, чиє кохання не може розірвати навіть велика трагедія".

Фільм "Незабутній роман" отримав чотири номінації на 30-й церемонії вручення премії Оскар: "Найкраща операторська робота", "Найкращий дизайн костюмів", "Найкраща музика" і "Найкраща пісня", але не виграв у жодній.

До речі, стрічка має доволі високий рейтинг IMDb: 7.4/10.

