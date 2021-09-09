Ніколь Кідман знялась у першій рекламній кампанії кінотеатрів вартістю 25 мільйонів доларів

Голлівудська зірка Ніколь Кідман знялась у першій та найдорожчій рекламі мережі американських кінотеатрів AMC Theatres. Чим вразив рекламний ролик з актрисою – читайте на Кіно 24.

Кінотеатри переживають не найкращі свої часи у зв'язку із пандемією вірусу COVID-19, навіть враховуючи деяке відродження після послаблення карантинних обмежень. Тому кінотеатри вживають заходів, щоб заохотити глядачів для відвідування. Найбільша в світі мережа кінотеатрів AMC Theatres організувала першу у світі рекламну кампанію для популяризації кінотеатрів за участю провідних акторів.

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Що відомо про найдорожчу рекламну кампанію кінотеатрів

Як повідомляє Daily Mail, вартість рекламної кампанії складе 25 мільйонів доларів, її покажуть одразу у 9 країнах світу (США та Європі). У першому відео, що було оприлюднено у ютубі, ми побачили лауреатку премії Оскар – Ніколь Кідман. Акторка прогулялася по кінозалах одного з нових кінотеатрів мережі AMC в Портер-Ранч, Каліфорнія.

Варто підкреслити, що мережі кінотеатрів зазвичай не роблять жодних рекламних кампаній, окрім окремих реклам в рамках прем'єр фільмів. Аби запобігти зниженню відвідуваності (та прибутку) кінотеатрів мережа AMC пішла на такий відчайдушний крок. Це нікого не дивує, адже дуже багато кінопрем'єр великих кінокомпаній, зокрема таких, як Warner Bros., відбуватимуться й на стримінгових платформах після презентації у кінотеатрах (наприклад, HBO Max).

Ніколь Кідман рекламі кінотеатрів AMC: дивіться відео