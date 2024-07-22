Рекордсмени та лідери серед серіалів: чим відомі 3 головні номінанти на Еммі

Премія Еммі повертається: 17 липня організатори повідомили номінантів. Однозначним лідером та рекордсменом став серіал "Сьогун".

Кіно 24 розповість про лідерів серед цьогорічних номінантів на Еммі. Саме ці серіали можуть отримати звання найкращих за останній рік.

До слова 9 найкращих серіалів липня, які точно варті перегляду

"Сьогун"

Історичний серіал став лідером, отримавши 25 номінацій і поставивши рекорд премії. Він розповідає про англійського моряка Джона, судно якого розбивається біля берегів Японії, та лорда Торанаги – японського феодала, який має небезпечних ворогів. Так у серіалі стикаються двоє амбітних людей з абсолютно різних світів.

Картина базується на однойменному романі, у якому багато історичного контексту. Серіал отримав високі рейтинги, хвалебні рецензії критиків та шалену кількість переглядів.

"Сьогун": дивіться трейлер онлайн

"Ведмідь"

Серіал "Ведмідь" встановив рекорд серед комедійних серіалів, отримавши 23 номінації.

Сюжет розгортається навколо молодого шеф-кухаря Кармена Берзато, який повертається до Чикаго після смерті брата та береться за забігайлівку, яка дісталась йому у спадок. На нього звалюється велика кількість обов'язків, але Кармен не зупиняється.

Вкінці першого сезону шеф-кухар відкриває новий ресторан "Ведмідь" на місці старого закладу, а в наступних сезонах керує омріяним закладом і постійно розвивається. Наприкінці червня вийшов 3 сезон серіалу.

"Ведмідь": дивіться трейлер онлайн

"Вбивства в одній будівлі"

Американський серіал претендує на перемогу у 21 номінації. Зокрема, Селена Гомес отримала свою першу номінацію на Еммі – вона може стати найкращою акторкою в комедійному серіалі.

Картина розповідає про трьох сусідів, які обожнюють розслідування всіляких злочинів. Вони вирішують вести про це подкаст. У їхньому будинку стається вбивство, а тому друзі не можуть не оминути це увагою. Тим паче, що кожен мешканець дому стає підозрюваним.

Цікаво, що до акторського складу у новому третьому сезоні доєдналась Меріл Стріп. Він вийшов у серпні минулого року.

"Вбивства в одній будівлі": дивіться трейлер онлайн

Переможці премії Еммі стануть відомі 15 вересня.