Нова ера "Абатства Даунтон": інтригуючі кадри, подробиці сюжету і дата прем'єри

11 листопада 2021 , 13:34
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Джерело:

People

Сценарист сиквела "Абатства Даунтон" Джуліан Феловз розповів для журналу People деякі подробиці сюжету майбутньої стрічки. Більше того, нарешті нам показали кадри продовження історії – більше на Кіно 24.

Продовження відомої історії матиме назву "Абатство Даунтон: Нова ера". Прем'єра фільму запланована на 18 березня 2022 року.

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Варто підкреслити, що сам Фелловз називає фільми "продовженням серіалу" і запевняє, що він продовжить історію сюжету з того місця, де закінчився попередній сиквел.

Це дійсно нова ера. Чим далі йшли 20-ті, тим більше світ змінювався у багатьох відношеннях. До кінця 20-х років змінилось все: від розваг до транспорту. Це те, що ми хочемо показати,
– прокоментував автор фільму.

Також Фелловз зазначив, що новий повнометражний фільм буде йти не менше, аніж дві години. Тож автрои майбутньої стрічки вважають спробу перенести у кінотеатри історію про сім'ю Кроулі корисним подарунком для шанувальників. "Мені подобається ідея, що люди йдуть у кіно і чудово проводять дві години, а потім виходять обідати. Мені здається, це чудово", – розповів для джерела сценарист "Абатства Даунтон: Нова ера". 


Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People


Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People


Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People


Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People

Що ми знаємо про "Абатство Даунтон"

Серіал "Аббатство Даунтон" виходив з 2010 по 2015 рік у Британії та розповідав про життя аристократичних британських сімей на початку XX століття. Серіал мав повних шість сезонів. Часто сюжет картини торкався важливих соціальних тем та історичних подій. Перший повнометражний фільм з'вився восени 2019 року. Фільм розповідав про те, як сімейство Кроулі приймало у своєму будинку королеву Мері та короля Георга V у 1927 році.
Автор: Богдана Ткачук