Нова ера "Абатства Даунтон": інтригуючі кадри, подробиці сюжету і дата прем'єри

Сценарист сиквела "Абатства Даунтон" Джуліан Феловз розповів для журналу People деякі подробиці сюжету майбутньої стрічки. Більше того, нарешті нам показали кадри продовження історії – більше на Кіно 24.

Продовження відомої історії матиме назву "Абатство Даунтон: Нова ера". Прем'єра фільму запланована на 18 березня 2022 року.

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Варто підкреслити, що сам Фелловз називає фільми "продовженням серіалу" і запевняє, що він продовжить історію сюжету з того місця, де закінчився попередній сиквел.

Це дійсно нова ера. Чим далі йшли 20-ті, тим більше світ змінювався у багатьох відношеннях. До кінця 20-х років змінилось все: від розваг до транспорту. Це те, що ми хочемо показати,

– прокоментував автор фільму.

Також Фелловз зазначив, що новий повнометражний фільм буде йти не менше, аніж дві години. Тож автрои майбутньої стрічки вважають спробу перенести у кінотеатри історію про сім'ю Кроулі корисним подарунком для шанувальників. "Мені подобається ідея, що люди йдуть у кіно і чудово проводять дві години, а потім виходять обідати. Мені здається, це чудово", – розповів для джерела сценарист "Абатства Даунтон: Нова ера".



Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People



Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People



Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People



Кадр з фільму "Абатство Даунтон: Нова ера" / Фото з журналу People