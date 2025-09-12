Щоб не витрачати час на пошуки фільмів, Кіно 24 підібрало три новинки від Netflix. Це яскраві та різножанрові стрічки, що створять атмосферний кіновечір і захоплять з перших хвилин.

"Клуб убивств по четвергах"

Елізабет, Рон та Ібрагім – друзі, які проживають в британському будинку для літніх людей. У них особлива традиція – збиратися разом кожного четверга, щоб розслідувати нерозкриті вбивства місцевої поліції. Згодом до них долучається "новенька" – колишня медсестра Джойс.

Та раптом одного з власників закладу вбивають, а існування будинку опиняється під загрозою. Тепер четвірка друзів можуть по-справжньому спробувати себе у ролі детективів.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться трейлер онлайн

"Закохайся в мене"

Молода податкова інспекторка Ліллі їде з Німеччини на Майорку до молодшої сестри Валерії. Там Ліллі виявляє, що дівчина заручилась з французом Ману і планує інвестувати великі кошти у їхній спільний бізнес.

Головна героїня з сумнівом та підозрою ставиться до нареченого сестри й планує дізнатись про нього більше. Але раптова поява в її житті привабливого незнайомця відвертає увагу.

"Закохайся в мене": дивіться трейлер онлайн

"Не той Париж"

У центрі сюжету – самотня дівчина Дон, яка мріє побувати у Франції. Коли вона отримує можливість взяти участь у реаліті-шоу, що проходить у Парижі, то одразу ж погоджується.

Та коли літак приземлився, Дон розуміє, що насправді це місто Париж, що у штаті Техас. Дівчина хоче якогомога швидше вислизнути з гри, але раптом її увагу привертає привабливий холостяк. Це ускладнює її план.

"Не той Париж": дивіться трейлер онлайн