20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які обожнюють в Україні
2 серпня 2023, 20:58Читать новость на русском
Джерело:Netflix
Netflix склав рейтинговий список найпопулярніших проєктів серед українців. За період від 24 до 30 липня лідерами стали фільм "Рай" і серіал "Відьмак".
Другу позицію зайняли романтична комедія "Щастя для початківців" та науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" 6 сезон. Обирайте, що вам до душі та насолоджуйтеся переглядом!
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20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix (Україна)
У списку найпопулярніших стрічок Netflix серед українців є також українські фільми "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "Сусідка" з Ксенією Мішиною. А до серіалів повернувся хіт "Венздей" Тіма Бертона.
Більше фільмів у рейтингу:
- "Родичі поза законом", 2023 рік
- "Пташиний короб: Барселона"
- "Вони клонували Тайрона"
- "Агент Джонні Інгліш: Нова місія", 2018 рік
- "Щенячий патруль у кіно", 2021 рік
- "Німона", 2023 рік.
Більше серіалів у рейтингу:
- "Відьмак", 3 сезони,
- "Нічний агент", 1 сезон,
- "Гламур", 1 сезон,
- "Фубар", мінісеріал,
- "Відгомін", мінісеріал.