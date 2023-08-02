20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які обожнюють в Україні

Netflix склав рейтинговий список найпопулярніших проєктів серед українців. За період від 24 до 30 липня лідерами стали фільм "Рай" і серіал "Відьмак".

Другу позицію зайняли романтична комедія "Щастя для початківців" та науково-фантастичний серіал "Чорне дзеркало" 6 сезон. Обирайте, що вам до душі та насолоджуйтеся переглядом!

Дивіться також 10 нових фільмів, які варто подивитися на Netflix до кінця літа

20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix (Україна)

У списку найпопулярніших стрічок Netflix серед українців є також українські фільми "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "Сусідка" з Ксенією Мішиною. А до серіалів повернувся хіт "Венздей" Тіма Бертона.

Більше фільмів у рейтингу:

"Родичі поза законом", 2023 рік

"Пташиний короб: Барселона"

"Вони клонували Тайрона"

"Агент Джонні Інгліш: Нова місія", 2018 рік

"Щенячий патруль у кіно", 2021 рік

"Німона", 2023 рік.

Найпопулярніші фільми Netflix в Україні / Netflix

Більше серіалів у рейтингу:

"Відьмак", 3 сезони,

"Нічний агент", 1 сезон,

"Гламур", 1 сезон,

"Фубар", мінісеріал,

"Відгомін", мінісеріал.

Найпопулярніші серіали Netflix в Україні / Netflix