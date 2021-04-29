Netflix показав список фільмів, які вийдуть влітку 2021: захопливий трейлер з усіма новинками

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер з новинками фільмів, які вийдуть на платформі з квітня по серпень 2021 року. Глядачі й надалі зможуть насолоджуватися часом за переглядом якісного кіно. Ролик з'явився на офіційному ютуб-каналі платформи.

Представники компанії Netflix заявили, що повнометражні стрічки виходитимуть на стрімінгу щотижня. Тому беремо наші календарі й відмічаємо усі дати виходу нових фільмів.

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Список усіх кінопрем’єр, які вийдуть з квітня по серпень на Netflix

Квітень

"Побачене і почуте" (Things Heard & Seen) – 4/29;

"Мітчелли проти машин" (The Mitchells vs. The Machines) – 4/30.

Травень

"Монстр" (Monster) – 5/7;

"Кисень" (Oxygen) – 5/12;

"Жінка у вікні" (The Woman in the Window) – 5/14;

"Армія мерців" (Army of the Dead) – 5/21;

"Баджо: Божественний хвостик" (Baggio: the Divine Ponytail) – 5/26;

"Примарна лабораторія" (Ghost Lab) – 5/26;

"Блакитне диво" (Blue Miracle) – 5/27.

Червень

"Карнавал" (Carnaval) – 6/2;

"Пробудження" (Awake) – 6/9;

"Дракон бажань" (Wish Dragon) – 6/11;

"Фігуристка" (Skater Girl) – 6/11;

"Джагаме Тхандірам" (Jagame Thandhiram) – 6/18;

"Батьківство" (Fatherhood) – 6/18;

"Добре на папері" (Good on Paper) – 6/23;

"Крижана дорога" (The Ice Road) – 6/25;

"Америка: Кінофільм" (America: The Motion Picture) – 6/30;

"Будинок квітів: Фільм" (The House of Flowers: The Movie) – дату ще не відомо.

Липень

"Курорт для любові" (Resort To Love) – 7/29;

"Останній найманець" (The Last Mercenary) – 7/30;

"Криваво-червоне небо" (Blood Red Sky) – дату ще не відомо;

"Мисливці на тролів: Повстання Титанів" (Trollhunters: Rise of the Titans) – дату ще не відомо;

"Останній лист від твого коханця" (The Last Letter From Your Lover) – дату ще не відомо.

Серпень

"Мила дівчина" (Sweet Girl) – 8/20;

"Він все це" (He’s All That) – 8/27;

"Будка для поцілунків" (The Kissing Booth) – 8/11;

"Беккет" (Beckett) – дату ще не відомо.

Прем’єри на Netflix, що вийдуть з квітня по серпень: дивіться трейлер

Серед усіх прем’єр є і мультфільми: "Мітчелли проти машин", "Віво", "Мисливці на тролів: повстання титанів".

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До речі, серед новинок є фільм "Останній найманець", який влітку 2020 року знімали в Україні. Про це раніше розповідав Олександр Ткаченко на своїй сторінці у фейсбук.

Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні – The Last Mercenary. Левова частина фільмування відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі. За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов. Сподіваюсь, стрічка стане ще й першою, яка отримає рібейти в Україні,

– зауважив міністр культури.

Відповідальні за українську частину фільмування – міжнародна кінокомпанія Apple Tree Productions і вітчизняна Star Media.

Дата прем'єри фільму "Останній найманець" – 30 липня.

"Останній найманець" 2021 рік: дивіться трейлер