Нові історії змусять тремтіти від страху та озиратися у темряві. Ба більше: вони налякають не лише жахливими сценами, але й психологічним підтекстом. Кіно 24 розповість більше про горори, що вийшли 2025 року.

"До світанку"

У центрі сюжету – Мелані Кловер, яка через рік після того, як таємниче зникла її сестра, вирушає з друзями у віддалену долину. Вони хочуть нарешті знайти відповіді на запитання. Та групу наздоганяє жахливий вбивця. Прокинувшись, вони опиняються на початку того самого вечора. Так товариші знову й знову переживають кошмар. Єдиний вихід – дожити до світанку.

"Одне ціле"

Бодігорор розповідає про вчительку Міллі та музиканта Тіма, які оселяються у заміському будинку. Пара живе разом вже понад 10 років, але на новому місці на їхні стосунки чекає справжнє випробовування. Вони натрапляють на містичну силу, яка змінює не лише їхні відносини, але й тіла.

"Зброя"

Події відбуваються у невеликому містечку в Пенсильванії. В один і той самий час сімнадцятеро школярів втекли з дому у невідомому напрямку. З усього класу залишився лише один хлопчик Алекс, який не може пояснити дорослим, що сталося. Батьки у відчаї, а поліція безсила. Підозрюваною стає вчителька Джастін.

"Поверни її мені"

Психологічний фільм жахів розповідає про 17-річного Енді та його сестру Пайпер, у якої порушення зору. Діти осиротіли, тому їх передали під опіку колишній психотерапевтці Лаурі, яка раніше втратила доньку. Енді одразу помічає у поведінці жінки та її сина Олівера щось дивне. Згодом стає зрозуміло: він і його сестра у великій небезпеці, а дім Лаури – пастка.

"Закляття 4: Останній обряд"

Це продовження фільмів про дослідників паранормальних явищ Еда і Лорейн Ворренів, яких грають Патрік Вілсон та Віра Фарміґа. Пара береться за фінальну справу, яка виявляється найнебезпечнішою. Вона стане викликом для них обох та змусить подружжя віч-на-віч зустрітися зі своїми страхами.

