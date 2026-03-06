Не лише "Дрібне пташеня": нові серіали, які можна подивитися за ніч

Попереду вихідні – саме час обирати, що подивитися. Уже вийшло чимало нових серіалів, які вірусяться у мережі й стали популярними серед глядачів, тому на них варто звернути увагу.

24 Канал розповість, які нові серіали можна подивитися на ніч. Готуйте попкорн та інші смаколики, щоб зробити перегляд приємнішим.

Які нові серіали можна подивитися за ніч?

"Белла Віта"

Рейтинг IMDb : 7.3/10

: 7.3/10 Кількість серій: 4

У серіалі розповідається про дизайнерку весільних суконь Віту Бондарчук, яка відкриває власний салон Bella Vita, ризикуючи родинним будинком. Жінка знайомиться з впливовим бізнесменом Владиславом Сікорським, в якого зривається весілля. Чоловік просить її зіграти роль його нареченої, адже на святкуванні будуть присутні важливі ділові партнери. Угода між головними героями мала бути тимчасовою, однак вона затягується.

"Белла Віта": дивіться онлайн анонс серіалу

"Його і її"

Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Кількість серій: 6

Після втрати доньки Анна залишила кар'єру ведучої новин та відмовилась від особистого життя. Якось вона дізнається, що в її рідному місті, Далонезі, сталося вбивство, тож відправляється туди.

Анна береться за розслідування злочину і зустрічає свого чоловіка – детектива Джека Харпера, який повинен розкрити правду. Під час перебування у Далонезі головна героїня зіштовхується з минулим.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дрібне пташеня"

Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Кількість серій: 4

Це історія про Алісу, яка звикла все контролювати. Проте життя дівчини кардинально змінює зрада коханого та початок повномасштабного вторгнення. Вона змушена терміново покинути мегаполіс.

Аліса повертається до маленького містечка, зустрічає людей з минулого і зіштовхується з подіями, які хотіла забути. Дівчина має зробити вибір, від якого залежить її майбутнє, а також майбутнє тих, кого вона любить.

"Дрібне пташеня": дивіться онлайн анонс серіалу

"Сім циферблатів Агати Крісті"

Рейтинг IMDb : 6.2/10

: 6.2/10 Кількість серій: 3

У заміському будинку відбулась розкішна вечірка, під час якої жарт, схоже, обернувся страшною трагедією. Розкрити правду доведеться детективці леді Ейлін "Бандл" Брент. Це змінить життя жінки.

"Сім циферблатів Агати Крісті": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що подивитися, якщо сподобався серіал "Справа НБР"?

До речі, 19 лютого вийшов новий український детектив "Справа НБР" зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі. Якщо вам сподобався цей серіал, то радимо подивитися ще такі: