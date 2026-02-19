Нові цікаві мінісеріали на Netflix, які можна подивитися за вечір

Допоки ще триває зима, можна поринути у світ кіно, адже з приходом тепла точно не захочеться сидіти перед екраном. Нещодавно на платформі Netflix вийшли нові серіали, які не заберуть багато часу, але вразять сюжетними змінами.

24 Канал розповість, про які мінісеріали йдеться та який у них рейтинг.

Нові мінісеріали на Netflix

"Сальвадор"

Рейтинг IMDb: 6,3

Кількість серій: 8

Це іспанська драма з елементами трилера. Події розгортаються навколо батька, чиє життя перевертається, коли його дочка приєднується до неонацистського угруповання. У спробі врятувати її він сам стає членом цього екстремістського руху та намагається зрозуміти причини, що привели її туди.

"Сальвадор": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Демасковані"

Рейтинг IMDb: 6,9

Кількість серій: 6

Події розгортаються довкола Саймона та Мерет – колишніх спецагентів, які обрали спокійне життя замість небезпечної роботи. Пара створила конспіративну квартиру під назвою "Гніздо" й має на меті допомагати тим, хто цього потребує.

Та раптом про себе дає знати давній ворог. На подружжя розпочинається полювання, яке стосується не тільки їх, а й усіх близьких людей.

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Свинцеві діти"

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість серій: 6

Драматична історія, яка розгортається у 1970-х у Польщі. У центрі сюжету – молода педіатриня, яка помічає, що діти, які живуть біля великого металургійного заводу, масово хворіють через отруєння свинцем. Коли вона намагається допомогти цим сім'ям, лікарка несподівано вступає у конфлікт із владою та усталеними соціальними структурами, ризикує своїм життям і кар'єрою заради правди й справедливості.

"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Королеви пограбування"

Рейтинг IMDb: 5,8

Кількість серій: 8

Коли життя п'яти жінок опиняється на межі катастрофи через фінансові проблеми і борги, вони вирішують піти на крайній крок: організувати серію пограбувань банку. До групи входять як матір-одиначка, так і бунтарка. Їхній план повинен забезпечити їм фактично кожній "новий старт".

"Королеви пограбування": дивіться онлайн трейлер серіалу

