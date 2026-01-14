24 Канал підкаже, що з новинок можна подивитись у зимові вечори, щоб провести час під ковдрою, зі смачними закусками та теплими напоями.

Нові мінісеріали на Netflix

"Сицилійський експрес"

Кількість серій: 5

Рейтинг IMDb: 6,3

Це італійський мінісеріал, який можна переглянути всього за 2,5 години. Він також входив до числа найпопулярніших серед українських глядачів на стримінговій платформі Netflix.

Сюжет розповідає про двох друзів із Сицилії – Сальво та Валентино, які працюють у лікарні. Чоловіки часто приїздять до дому, бо за ними сумують рідні. Та перед Різдвом з ними стається неймовірна історія. У сміттєвому баку вони знаходять портал і з неймовірною швидкістю опиняються вдома. З цього моменту портал стає їхнім помічником, але вони ще не усвідомлюють до чого це може призвести.

"Сицилійський експрес": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Його і її"

Кількість серій: 6

Рейтинг IMDb: 7,3

Детективний трилер заснований на романі письменниці Еліс Фіні. Події розгортаються у містечку Далонега. Там стається вбивство дружини місцевого бізнесмена. Жертва отримала аж 40 ножових поранень. На місце події приїжджає телеведуча новин Анна Ендрюс. Згодом виявляється, що медійниця була у ніч вбивства на місці злочину.

Та і це ще не все. Розслідуванням займається детектив поліції Джек Гарпер, який має спільне минуле з Анною, що тільки ускладнює ситуацію.

"Його і її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай"

Кількість серій: 8

Рейтинг IMDb: 7,0

Мінісеріал поєднав одразу декілька жанрів: драма, трилер і детектив.

За сюжетом, Саймон Грін – бізнесмен, який працює все життя, щоб його сім'я все мала й нічого не потребувала. Та такий підхід негативно вплинув на доньку головного героя, яка ніколи не знала слова "ні".

Одного разу дівчина тікає з дому, а батько вирушає на пошуки. У момент, коли надія майже покинула Саймона, він помічає у парку дівчину, яка схожа на жебрачку. І нею виявляється його улюблена Пейдж. Чоловік намагається повернути її додому, але нічого не виходить. Його впертість поступово починає відкривати таємниці, які їхня родина бажала б нікого не згадувати.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Крім того, на Netflix вийшов документальний фільм "Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром" від режисерки Мартіни Редван.